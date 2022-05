CoD : Modern Warfare 2 – Les premières scènes seront probablement dévoilées dans moins d’un mois

Depuis la semaine dernière, nous savons enfin officiellement ce que Appel du devoir le sera cette année. Parce qu’Activision et Infini Ward avoir ça logo révélé et confirme ainsi qu’il Guerre moderne 2 sera. Maintenant ils renversent Fuite avec des informations sur révélation correcte du jeu et je veux savoir qu’il aura lieu sous peu.

CoD : Modern Warfare 2 révélé en juin ?

Tom Henderson, un leaker bien connu pour les jeux de tir comme Call of Duty, écrit sur la page exuter une éventuelle date de dévoilement. En conséquence, les premières informations devraient déjà être disponibles sur 02 juin se faire connaitre. Cela ne devrait être qu’environ un remorque normale agir et aucun événement dans Warzonecomme ces deux dernières années.

A quand le gameplay ? Peu de temps après, il devrait déjà y avoir les premières scènes de jeu. Il est supposé 9 juin dans le cadre de l’événement de lancement Festival des jeux d’été 2022. Puisqu’il n’y aura pas d’E3 2022, ce serait une bonne alternative au gameplay du nouveau « Call of Duty ».

Une autre possibilité serait Vitrine de Microsoft le 12 juin. Depuis le Vente majeure d’Activision Blizzard à Microsoft mais n’est pas encore terminé et « Call of Duty » est encore actuellement accords marketing exclusifs avec PlayStation a est que plutôt improbable.

Que deviendra Modern Warfare 2 ? Pour Guerre froide des opérations noires et Avant-garde le relais est passé à Infinity Ward. Ils commencent là où ils ont commencé en 2019 avec le Réinterprétation de Modern Warfare ont arrêté. Ainsi, la nouvelle pièce remonte dans un orientation moderne et vous pouvez continuer l’histoire du capitaine Price et, entre autres, des deux soldats John « Soap » MacTavish et Simon « Ghost » Riley.

Vous pouvez en savoir plus sur la révélation du logo de la semaine dernière ici:

Il y a encore aucune information au jeu lui-même ou sur lequel plates-formes Modern Warfare 2 sortira. Mais on peut supposer que la prochaine ordinateur personnel, Playstation 5 et Xbox série X/S aussi les deux anciennes consoles Playstation 4 et Xbox One être à nouveau fourni avec le jeu.