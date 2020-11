"CoD: Guerre froide Black Ops": Sur quoi "Appel du devoir" est différent chaque année

Traditionnellement, une nouvelle partie de la populaire série de tir « Call of Duty » apparaît chaque année. À la fin de l’automne, « CoD: Black Ops Cold War » poursuit la série, tandis que la version gratuite « Warzone » jouit d’une grande popularité. Dans une interview, deux joueurs inconditionnels expliquent pourquoi « Call of Duty » semble nouveau chaque année.

En quoi les jeux Call of Duty annuels diffèrent-ils tellement que les joueurs sont prêts à acheter un autre jeu? Et comment cela s’intègre-t-il à la branche de Battle Royale « Warzone », qui continue de fonctionner parallèlement à de nouvelles versions telles que « Call of Duty: Black Ops Cold War »? Les réponses à ces questions sont fournies par deux personnes qui ont besoin de savoir: Christian Essinger et Felix Kaiser diffusent sous les pseudonymes Stylerz et Falaxii presque tous les jours sur Twitch. Ils ne jouent qu’à Call of Duty et des milliers de personnes regardent. Dans l’interview vidéo, ils parlent de leurs expériences avec la version bêta de « Call of Duty: Black Ops Cold War ».

De nombreux joueurs passent une grande partie de leur temps avec le tireur en multijoueur. Au printemps 2020, Acitivision a également sorti la version free-to-play « Call of Duty: Warzone », qui est même destinée exclusivement au multijoueur. L’offre pour les fans de tireurs qui veulent jouer à « Call of Duty » en ligne est énorme. Call of Duty: Black Ops Cold War est le dernier épisode de la série principale de jeux, cette fois-ci se déroulant dans les années 1980.

Nouvelle édition chaque année: nous avons besoin de plus de fournitures!

En tant que joueur occasionnel, on peut se demander pourquoi « Call of Duty » se vend comme du pain en tranches à chaque nouveau numéro. Semblable à la simulation de football « FIFA », les changements dans « CoD » semblent justifier un nouveau titre à prix plein après seulement un an – qui atterrit alors de manière fiable en haut des graphiques de ventes. Dans l’interview, les deux streamers Twitch expliquent que l’offre constante de contenu est essentielle, en particulier pour les joueurs assidus.

Opérateurs, cartes et plus: le nouveau contenu est toujours très important pour les joueurs assidus.

Selon Felix et Christian, le matchmaking basé sur les compétences dans « Call of Duty: Modern Warfare » en particulier était une raison de passer à « Warzone »: dans la ramification de Battle Royale, des joueurs aléatoires s’affrontent dans de grands lobbies, ce qui signifie que le jeu se déroule. beaucoup plus imprévisible. « Modern Warfare » assignait automatiquement les joueurs en fonction de leurs compétences respectives. Dans la bêta de « Call of Duty: Black Ops Cold War », on remarquait déjà qu’en multijoueur, ce sont avant tout des joueurs de qualité égale qui s’affrontent. Cela peut être pratique pour les débutants, mais le matchmaking strict garantit également moins de dynamisme.

Felix aime que la sensation du jeu dans la nouvelle partie soit moins différente de « Call of Duty: Warzone », donc un changement rapide entre les jeux est possible sans aucun problème. Depuis qu’Activision a suspendu les mises à jour de la partie gratuite « Warzone » après la sortie de « Black Ops Cold War », Felix en tant que créateur de contenu est plus ou moins obligé de jouer au nouveau jeu afin d’attirer ses téléspectateurs discuter. Même si Christian et Felix aiment être emportés par le battage médiatique de la nouvelle version annuelle avec la base de fans, « Warzone » restera probablement le jeu le plus important pour eux.