"CoD: Guerre froide Black Ops": Nouveaux scores et modes dans la saison 1

Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles pour vous. Le mauvais: Le début de la saison 1 de « Call of Duty: Black Ops Cold War » a été repoussé de près d’une semaine. La bonne nouvelle: la première saison regorge de contenu – y compris de nouveaux scores, modes de jeu et cartes.

À l’origine, la saison 1 aurait dû commencer le 10 décembre, mais Activision a maintenant reporté le début au 16 décembre. L’entreprise ne donne pas de raison précise à cela. Mais l’attente devrait en valoir la peine, selon l’éditeur, c’est « la plus grosse baisse de contenu de l’histoire de » Black Ops « ».

Ces scores pourraient être nouveaux

Activision et Treyarch n’ont pas encore révélé quels nouveaux scores attendent les joueurs de « Black Ops Cold War ». Cependant, une liste de scores qui ont été divulgués avant la sortie du jeu pourrait révéler les nouvelles récompenses que vous pouvez attendre.

Cinq scores de la liste divulguée l’avaient pas fait partie du jeu pour la sortie. Ceux-ci sont:

Lance-flammes (lance-flammes)

Machine à mort (Minigun)

Hand Cannon (pistolet qui tue d’un seul coup)

Strafe Run (hélicoptère d’attaque)

HARP (probablement similaire à Blackbird Scorestreak)

Nous pouvons avoir certains ou même tous ces scores précédemment inexploités dans la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Flood of content in « Black Ops Cold War » et « Warzone »

De plus, il existe des tonnes d’autres contenus pour « Black Ops Cold War » et « Warzone », qui sont encore plus étroitement liés à la dernière partie « CoD ». Voici la liste de toutes les nouvelles fonctionnalités.

« Call of Duty: Black Ops Cold War »:

Nouvelles armes

Nouvelles cartes multijoueurs (y compris le légendaire raid de cartes « Black Ops 2 »)

Modes de jeu et listes de lecture 6v6

Gunfight 2vs2 (avec quatre nouvelles cartes)

Nouveaux modes zombies

Introduction du système de prestige saisonnier (1000 niveaux de saison)

« Warzone »:

30 nouvelles armes et plans de base de « Black Ops Cold War »

Nouvelle carte et nouveau mode

Nouvelle « expérience du goulag »

Profitez du week-end Double XP et gagnez des lots gratuits

Vous pouvez obtenir gratuitement l’opérateur Garcia (à droite) à partir du 8 décembre.

Si vous souhaitez utiliser le temps jusqu’au début de la saison 1 de manière raisonnable, vous pouvez utiliser le bonus de double expérience pour améliorer votre compte et vos armes. Le bonus sera activé le 12 décembre et durera jusqu’au début de la saison. Les joueurs de « Black Ops Cold War » ont également la possibilité de gagner deux lots gratuits comprenant un skin d’opérateur. Pour recevoir les bundles « Field Research » et « Certified », il vous suffit de vous connecter au jeu une fois entre le 8 et le 15 décembre.