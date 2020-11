"CoD: Guerre froide Black Ops" avec des améliorations sur les consoles de nouvelle génération

Demain, le moment viendra enfin: « Call of Duty: Black Ops Cold War » sera disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Les propriétaires de consoles de nouvelle génération peuvent s’attendre à des optimisations par rapport aux versions pour PS4 et Xbox Un hâte. Cependant, il ne devrait y avoir aucun avantage injuste par rapport aux autres plates-formes.

De nombreux fans de Call of Duty s’étaient déjà demandé comment Call of Duty: Black Ops Cold War exploiterait la puissance des consoles de nouvelle génération. Par rapport à Gamespot, le développeur Treyarch a maintenant révélé quelques détails sur ce à quoi les joueurs PS5 et Xbox Series X peuvent s’attendre. Les améliorations incluent naturellement de meilleurs graphismes, des fréquences d’images plus élevées et des temps de chargement plus courts, mais les propriétaires de PS5 peuvent s’attendre à une nouvelle fonctionnalité très spéciale.

Le tir des armes devrait être encore plus réaliste avec le contrôleur PS5

Lors du développement, Treyarch a mis un accent particulier sur le fait que « Call of Duty: Black Ops Cold War » utilise également les fonctionnalités innovantes du contrôleur Dualsense. Le retour haptique devrait bien secouer le contrôleur PS5 à chaque prise de vue. L’activation des déclencheurs devrait presque ressembler à la gâchette d’une arme réelle – une sensation de jeu que les joueurs avec la souris et le clavier sur le PC ne peuvent pas reproduire.

Pas d’avantages déloyaux sur PC et consoles nouvelle génération

Les meilleurs graphismes et le taux de rafraîchissement plus élevé sur PC et sur les consoles de nouvelle génération ne devraient pas offrir aux joueurs des avantages injustes par rapport aux joueurs sur PS4 et Xbox One lorsqu’ils jouent en crossplay. Treyarch a veillé tout particulièrement à ce que Call of Duty: Black Ops Cold War soit bien équilibré sur toutes les plateformes.

Pour la première fois, les versions console disposent également d’un curseur FoV (champ de vision). Jusqu’à présent, cette fonctionnalité n’était souvent disponible que pour les joueurs dans les jeux de tir sur PC. Avec ce contrôle, le cône de vision peut être rétréci ou élargi dans le jeu. Un autre cône de vision permet de repérer les adversaires plus tôt. Selon Treyarch, le curseur FoV devrait offrir une plage de 60 à 120 degrés.