CoD Black Ops Cold War 40 Go plus grand sur les consoles de nouvelle génération

Si vous êtes avec Call of Duty Black Ops Guerre froide car en tant que fan de CoD, vous ne pouvez pas attendre le dernier jeu de tir d’action amusant pour commencer, vous savez une chose! La mise à niveau de nouvelle génération est un véritable morceau.

Si vous planifiez déjà votre console de nouvelle génération, dont les tailles de disque dur sont toutes connues pour être dans des limites raisonnables, il existe une différence significative sur la guerre froide Black Ops. PS5 et Xbox Series X / S.

La version nouvelle génération du jeu est environ 40 gigaoctets de plus. La taille est la suivante:

PS4: 95 Go

PS5: 133 Go

Xbox One: 95 Go

Xbox Series X / S: 136 Go

Les jeux sont généralement de plus en plus gros et cette tendance est sans fin. La nouvelle génération de consoles n’enlève rien à l’ensemble. La différence est si grande que nous pourrions même installer d’autres jeux, c’est-à-dire entiers, avec ces 40 Go. Spider-Man: Miles Morales ne devrait être que d’environ 50 Go, par exemple.

N’installez que des parties du jeu

D’autre part, la fonctionnalité suivante, qui permet à tous les joueurs de console, ne devient que plus importante Parties d’un jeu à installer. Par exemple, vous ne pouvez utiliser que certains Packs de jeu installer dont vous avez vraiment besoin.

Par exemple, si vous n’êtes pas d’humeur pour le Mode zombies vous n’avez pas besoin de le conserver sur le disque dur. Vous pouvez ensuite le supprimer séparément. C’est la même chose avec le Campagne solo. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez le désinstaller à nouveau.

Cela réduit ensuite la taille globale du jeu, ce qui fait encore plus de différence sur PC.

Ici, tout peut être désinstallé, par exemple réduit au multijoueur, de sorte que le jeu seulement 35 Go c’est génial. Juste les graphismes pour ça Paramètres Ultra déjà prendre 82 Go un.

Sur le PC Mais il se comporte également très différemment. Ici prend le jeu jusqu’à 250 Go Espacez-vous, comme les exigences du système l’ont récemment révélé.

Il est également important qu’il quatre recommandations différentes donne. La configuration système requise aussi Call of Duty: Guerre froide Black Ops vous devriez avoir lu au préalable:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂