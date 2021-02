Coché: l’Ukraine lance une campagne pour forcer Twitter à retirer la coche bleue du compte du ministère russe des Affaires étrangères en Crimée

Dans ce qui pourrait être l’escarmouche la plus mineure de la cyberguerre à ce jour, les responsables ukrainiens mènent une accusation pour dépouiller un compte appartenant à des représentants de la Russie dans la péninsule de Crimée contestée de son statut vérifié sur Twitter.

Mercredi, les médias locaux ont rapporté que l’ambassadeur de Kiev aux États-Unis avait envoyé une missive officielle au géant des médias sociaux basé à San Francisco, lui demandant de retirer la coche bleue du compte géré par la mission de Crimée du ministère russe des Affaires étrangères.

Cette décision est apparemment un effort conjoint du ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine et de son consulat dans la ville de la côte ouest. «Les pages publiques des autorités d’occupation russes en Crimée ne peuvent pas être clairement désignées comme officielles et légitimes», l’ambassade a souligné, réitérant sa conviction que la réabsorption de la péninsule en 2014 constituait une occupation illégale.

Le représentant par intérim du bureau du ministère russe des Affaires étrangères à Simferopol, la deuxième plus grande ville de Crimée, a riposté à la campagne. « Notre compte Twitter est vérifié depuis longtemps, » Artem Berezovsky a déclaré: « La controverse que les représentants de l’Ukraine ont maintenant lancée semble plutôt étrange. »

Il a affirmé que «Les succès de la Crimée, qui [the Foreign Ministry mission] partage avec des téléspectateurs étrangers, ne pouvait apparemment pas passer inaperçu par nos partenaires ukrainiens. Mais que Dieu soit leur juge. Il a ajouté que les seules informations publiées par le compte sont vérifiées et de nature factuelle.

En août de l’année dernière, les médias russes ont exprimé leur inquiétude au sujet de la censure sur Twitter après qu’un certain nombre de comptes appartenant à des médias soutenus par l’État se sont vu attribuer des étiquettes importantes et ont été retirés des recommandations aux utilisateurs. RT et Sputnik faisaient partie des personnes ciblées, mais Twitter a déclaré que «Les organisations de médias financées par l’État et dotées d’une indépendance éditoriale, comme la BBC au Royaume-Uni ou NPR aux États-Unis par exemple, ne seront pas étiquetées.»

