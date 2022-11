Coche dorée pour les entreprises, bleue pour les particuliers : Musk et Twitter découvrent enfin comment lutter contre les usurpations d’identité

25 novembre 2022 16:26:01 IST

Elon Musk s’est récemment rendu sur Twitter pour annoncer que Twitter relancerait Twitter Blue et son programme Verified vendredi prochain, c’est-à-dire le 2 décembre. Musk affirme qu’à l’avenir, il y aura trois types de ticks ou badges de vérification – un doré, un gris et un bleu.

Musk a répondu à un utilisateur sur Twitter s’excusant pour le retard dans la relance du service et a déclaré que la société lançait « provisoirement » son service de vérification le 2 décembre. Twitter utilisera différentes coches de couleur pour distinguer trois types de comptes, selon le nouveau propriétaire de la plateforme.

Désolé pour le retard, nous lançons provisoirement Verified vendredi la semaine prochaine.

Le chèque or pour les entreprises, le chèque gris pour le gouvernement, le bleu pour les particuliers (célébrités ou non) et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l’activation du chèque.

Douloureux, mais nécessaire.

– Elon Musk (@elonmusk) 25 novembre 2022