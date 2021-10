coche, coche… BOUM ! Bande-annonce n°2 : Andrew Garfield fait la course contre la montre dans la grande comédie musicale Netflix

Andrew Garfield est un jeune compositeur de théâtre naviguant à travers l’amour, l’amitié et les pressions de la vie en tant qu’artiste à New York dans le prochain film Netflix Tic, Tic… Boum !. Lin-Manuel Miranda, lauréat du prix Pulitzer et du Tony Award, fait ses débuts en tant que réalisateur avec coche, coche… BOUM !, une adaptation de la comédie musicale autobiographique de Jonathan Larson, qui a révolutionné le théâtre en tant que créateur de Louer. Découvrez la bande-annonce et l’art clé ci-dessous.

Le synopsis se lit comme suit : « Le film suit Jon (nominé aux Oscars et lauréat des Tony Awards Andrew Garfield), un jeune compositeur de théâtre qui sert des tables dans un restaurant de New York en 1990 tout en écrivant ce qu’il espère être la prochaine grande comédie musicale américaine. Quelques jours avant qu’il ne présente son travail dans une performance décisive, Jon ressent la pression de partout : de sa petite amie Susan, qui rêve d’une vie artistique au-delà de New York ; de son ami Michael, qui est passé de son rêve à une vie de sécurité financière ; au milieu d’une communauté artistique ravagée par l’épidémie de sida. Avec le temps qui passe, Jon est à la croisée des chemins et fait face à la question avec laquelle tout le monde doit compter : que sommes-nous censés faire avec le temps dont nous disposons ? »

coche, coche… BOUM ! stars candidat aux Oscars et lauréat des Tony Awards Andrew Garfield, Alexandra Shipp, nominé aux Tony Awards Robin de Jesús, nominé aux Tony Awards Joshua Henry, nominé aux Emmy Awards Mj Rodriguez, lauréat des Emmy Awards Bradley Whitford, Tariq Trotter alias Black Thought of The Roots, avec Emmy et Judith Light, lauréate du Tony Award, et Vanessa Hudgens. Il est écrit par Steven Levenson, lauréat d’un Tony Award, et produit par Brian Grazer et Ron Howard pour Imagine Entertainment, Julie Oh et Lin-Manuel Miranda.

Andrew Garfield est bien sûr très connu pour avoir joué Peter Parker dans L’incroyable homme-araignée et sa suite. Il y a eu de fortes rumeurs depuis un certain temps qu’il sera de retour dans le rôle en décembre lorsque Spider-Man : Pas de chemin à la maison premières dans les salles de cinéma. Il a nié ces rumeurs à plusieurs reprises, mais nous saurons avec certitude s’il réapparaîtra dans ce rôle en décembre.

« Je comprends pourquoi les gens paniquent à propos de ce concept parce que je suis également un fan », a déclaré Garfield à Variety, faisant référence aux rumeurs de son retour aux côtés de Tobey Maguire. « Vous ne pouvez pas vous empêcher d’imaginer des scènes et des moments de » Oh, mon Dieu, à quel point ce serait cool s’ils faisaient ça? » Mais il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué. Mais je sais que je ne pourrai rien dire qui convaincra qui que ce soit que je ne sais pas ce qui se passe . »

En dehors de Homme araignée, Andrew Garfield a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le drame de guerre de Mel Gibson Crête de scie à métaux. Il a également remporté un Tony Award du meilleur acteur pour son rôle de Prior Walter dans Anges en Amérique à Broadway. Récemment, il est également apparu dans le film de Michael Showalter Les yeux de Tammy Faye le studio aurait fait pression pour que Garfield obtienne une autre nomination aux Oscars pour le film.

coche, coche, BOUM ! sortira dans les salles de cinéma le 12 novembre 2021, suivi d’une sortie plus large le 19 novembre sur Netflix.

