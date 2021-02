Coche bleue sur TikTok: il faut savoir que

Une coche bleue est l’identifiant d’un compte vérifié dans la plupart des réseaux sociaux – avec TikTok, c’est exactement la même chose. Mais quelles sont les exigences pour la coche bleue chez TikTok, comment l’obtenir – nous expliquons tout cela dans ce guide.

Une coche bleue sur TikTok – preuve qu’il s’agit d’un compte vérifié. Mais tous les créateurs qui jouent à TikTok ne peuvent pas obtenir une coche bleue. Il existe essentiellement deux versions différentes de la coche bleue sur TikTok. Les deux se ressemblent, mais diffèrent dans leur description. TikTok fait la différence entre deux catégories.

Ces types de vérification sont disponibles sur TikTok

Créateur populaire: Le moyen le plus simple d’obtenir une coche bleue. Avec cela, TikTok identifie les utilisateurs actifs avec de nombreux abonnés qui génèrent beaucoup d’engagement avec leur contenu et adhèrent aux règles du réseau social.

Compte vérifié: Cette classification est beaucoup plus difficile à obtenir. En règle générale, il est réservé aux célébrités très connues et aux grandes entreprises.

Les comptes vérifiés ont une coche bleue à côté de leur nom.

Comment être vérifié sur TikTok?

Contrairement aux autres réseaux sociaux, vous ne pouvez pas lancer votre vérification directement sur TikTok – il n’y a ni formulaire ni option de contact. Au lieu de cela, les employés de TikTok décident si vous recevrez le statut convoité. Lorsque tel est le cas, cela ne dépend pas non plus de vous, mais uniquement de TikTok. Parfois, les créateurs sont récompensés par une coche bleue pour un contenu de qualité particulièrement élevée.

De combien d’abonnés ai-je besoin pour la coche bleue sur TikTok?

On ne peut pas répondre sans plus tarder, car: Les chiffres officiels n’ont jamais été communiqués. Les célébrités ont été classées comme vérifiées avant même d’avoir leurs premiers adeptes. Les créateurs populaires comptent généralement des dizaines de milliers à plusieurs millions d’abonnés. Mais cela seul en dit peu, après tout, il existe de nombreux comptes avec plusieurs centaines de milliers d’abonnés dans l’application qui n’ont pas encore été vérifiés.

Existe-t-il des exigences minimales pour la coche bleue?

Étant donné que les directives d’attribution ne sont pas publiques, aucune déclaration générale ne peut être faite. Fondamentalement, ce qui suit s’applique:

Authenticité: Restez toujours authentique et présentez-vous tel que vous êtes vraiment dans vos vidéos.

Unicité: Trouvez votre propre objectif et ne copiez pas simplement les recettes éprouvées des autres. À long terme, vous ne réussirez que si vous êtes unique.

activité : Un niveau d'activité élevé est toujours payant. Ne publiez pas de nouveaux contenus régulièrement, regardez d'autres vidéos et commentez-les – idéalement quotidiennement.

Suis les règles: Logiquement, si votre compte est sanctionné, il sera difficile à vérifier. Par conséquent, surtout: pas de nudité, pas de discours de haine et pas d'intimidation.

Et la couronne?

La couronne TikTok n’est plus là, elle a été complètement remplacée par le crochet bleu. Il n’y a plus de comptes avec une couronne et il n’y a plus aucun moyen de l’obtenir pour votre compte. C’est officiellement de l’histoire.

