Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont nommés les meilleurs pollueurs de plastique au monde pour la troisième année consécutive

Coca Cola, Pepsico et Nestlé sont désignées comme les entreprises les plus polluantes au monde, pour la troisième fois consécutive. En fait, la quantité de déchets plastiques générés par Coca Cola, 13 834 pièces dans 51 pays, était supérieure aux déchets collectés par Pepsico et Nestlé réunis. Ces données étaient signalé par Libérez-vous du plastique dans son troisième rapport annuel «BRANDED Vol III: Exiger la responsabilité des entreprises pour la pollution plastique», publié le 2 décembre. L’enquête annuelle a été menée par 15 000 volontaires dans 55 pays, où ils ont collecté 346 494 morceaux de plastique de leur environnement.

Libérez-vous du plastique (BFFP) est un mouvement mondial qui a été lancé en 2016 et publie des rapports depuis 2018, nommant les organisations les plus polluantes dans le monde. Ils travaillent avec des milliers de bénévoles et d’organisations non gouvernementales à l’échelle mondiale pour dénombrer et documenter les marques sur les déchets plastiques trouvés dans les pays.

«Il n’est pas surprenant de voir les mêmes grandes marques sur le podium que les plus grands pollueurs de plastique au monde pendant trois années consécutives. Ces entreprises prétendent s’attaquer à la crise du plastique, mais elles continuent d’investir dans de fausses solutions tout en s’associant avec des sociétés pétrolières pour produire encore plus de plastique », a déclaré Abigail Aguilar, coordonnatrice régionale de la campagne sur les plastiques, Greenpeace Asie du Sud-Est dans un déclaration.

«Pour mettre fin à ce désordre et lutter contre le changement climatique, des multinationales comme Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé doivent mettre fin à leur dépendance aux emballages plastiques à usage unique et s’éloigner des combustibles fossiles», a-t-elle ajouté.

Un autre rapport de la Changing Markets Foundation intitulé «Talking Trash: The Corporate Playbook of False Solutions» était libéré en septembre, Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont également désignés comme les plus gros pollueurs de plastique au monde. Le rapport a examiné les engagements volontaires et les initiatives de groupe prises par dix plus grands pollueurs de plastique et a constaté qu’ils sont utilisés « pour distraire les consommateurs et les gouvernements, permettant aux pollueurs de continuer à faire des affaires comme d’habitude. Le rapport indique également qu’ils travaillent dans les coulisses » pour retarder et faire dérailler la législation et s’assurer qu’ils peuvent continuer à inonder le monde avec des emballages plastiques jetables bon marché.

Les 10 entreprises les plus polluantes selon BFFP:

1 Coca Cola

2 Pepsico

3 Nestlé

4 Unilever

5 Modelez

6 mars

7 P&G

8 Philip Morris International

9 Colgate-Palmolive

Dix Perfetti van Melle

Sept des 10 pires pollueurs – The Coca-Cola Company; PepsiCo; Se nicher; Unilever; Mondelez International; Mars, Inc .; et Colgate-Palmolive – a signé le New Plastics Economy Global Engagement de la Fondation Ellen MacArthur en octobre 2018, qui les oblige à «éliminer tout plastique inutile» tout en réutilisant ou en recyclant les articles en plastique dans un système circulaire et en créant des substituts plus durables.

Cependant, la fondation a rapporté que ses signataires n’avaient réduit son utilisation de plastique vierge que de 0,1% de 2018 à 2019. Pendant ce temps, Coca-Cola a augmenté la quantité de plastique qu’il utilise.

Break Free From Plastic déclare que ces multinationales pompent tellement de plastiques à usage unique que la production de plastique pourrait doubler d’ici 2030 et tripler d’ici 2050. Une telle augmentation aurait un impact dévastateur sur la santé humaine, les systèmes écologiques et le changement climatique.

«Nous devons arrêter la production de plastique, éliminer progressivement les produits à usage unique et mettre en œuvre des systèmes de réutilisation robustes et standardisés. Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé devraient montrer la voie pour trouver de vraies solutions », a déclaré Emma Priestland, coordinatrice des campagnes mondiales de l’entreprise, Break Free From Plastic.

Faits saillants du rapport

– Coca Cola a montré une augmentation des déchets plastiques puisque BFFP a enregistré 2 102 articles de plus de l’entreprise, dans 14 pays de plus, cette année que l’enquête de l’année dernière.

– PepsiCo a fourni 5 155 pièces de plastique dans 43 pays et 8 633 pièces de plastique Nestlé ont été trouvées dans 37 pays.

– Si l’utilisation du plastique était un pays, ce serait le cinquième émetteur de gaz à effet de serre au monde. Les plastiques ont un impact stupéfiant à chaque étape de leur cycle de vie à forte intensité d’émissions – ils constituent une menace pour les habitats naturels sains, la faune et les communautés partout », a déclaré Kathleen Collins, stratège de campagne au Climate Reality Project.

– Les entreprises les plus polluantes ne respectent pas seulement leurs engagements déjà faibles, elles

s’appuient de plus en plus sur le greenwashing pour présenter un mirage extérieur de durabilité tout en continuant à «retarder, distraire et faire dérailler» les progrès réels.

– Les emballages multicouches légers comme les sachets sont moins chers à transporter mais difficiles à gérer en tant que déchets. Soixante-quatre millions de sachets sont utilisés chaque jour aux Philippines seulement et ils ne sont pas recyclables. Cela affecte également les ramasseurs de déchets qui comptent sur la vente de plastiques de meilleure qualité pour gagner leur vie.

– Les sachets à usage unique étaient le type d’article le plus courant, suivis des mégots de cigarettes et des bouteilles en plastique.

– La pandémie de cette année a été exacerbée par l’utilisation de plastique à usage unique avec la « production explosive d’équipements de protection individuelle en plastique à usage unique (EPI) pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus ». 419 gants chirurgicaux et 770 masques à usage unique ont été enregistrés et bien que cela puisse être unique à cette année, ce n’est «pas propre à notre culture jetable».

– Coca-Cola, Nestlé et PepsiCo sont restés nos trois principaux pollueurs mondiaux chaque année depuis notre premier audit de marque mondiale en 2018.

– Unilever et Mondelez International font partie des cinq premières catégories depuis deux années consécutives.

– Les principaux pollueurs de plastique ont fait très peu de progrès pour réduire l’utilisation totale de plastique ou passer à des emballages réutilisables.

– 63% des déchets plastiques collectés par les volontaires étaient marqués d’un nom d’entreprise.

Déchets plastiques en Inde

En Inde, ils ont collecté 12 927 déchets plastiques, ce qui représente un très grand bond par rapport à l’année dernière où ils ne collectaient que 1 811 objets plastiques. Selon les données reçues de 2018 à 2020, les trois principaux pollueurs de plastique en Inde cette année sont la Tamil Nadu Co-operative Milk Producers ‘Federation Ltd, Unilever et Britannia. Britannia avait également fait une apparition sur la liste en 2019.

Qu’ont dit les entreprises?

Coca-Cola a dit Le gardien qu’elle s’emploie à lutter contre les déchets d’emballage. Un porte-parole a déclaré: «À l’échelle mondiale, nous nous sommes engagés à récupérer chaque bouteille d’ici 2030, de sorte qu’aucune d’elles ne finisse dans la litière ou dans les océans, et que le plastique puisse être recyclé en de nouvelles bouteilles. Les bouteilles contenant 100% de plastique recyclé sont maintenant disponible sur 18 marchés à travers le monde, et cela ne cesse de croître.

Un porte-parole de Nestlé a déclaré Compagnie rapide « Nous savons que nous avons un rôle important à jouer dans l’élaboration de solutions durables pour lutter contre le problème des déchets plastiques. Nous intensifions nos actions pour rendre 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables d’ici 2025 et pour réduire de un -troisième au cours de la même période. Jusqu’à présent, 87% de nos emballages totaux et 66% de nos emballages en plastique sont recyclables ou réutilisables. Alors que nous faisons des progrès significatifs en matière d’emballage durable, nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire. Notre ambition est pour créer une économie circulaire dans laquelle nous éliminons les déchets et réutilisons les ressources dont nous disposons déjà. «

Un porte-parole de PepsiCo a déclaré Newsround que la protection de l’environnement est vraiment importante pour eux et « Nous continuons de travailler dur pour réduire la quantité de plastique que nous utilisons et pour inclure plus de plastique recyclé dans nos emballages. C’est formidable de voir autant de personnes s’impliquer dans les projets que nous soutenons comme le Great British Spring Clean et notre programme Crisp Packet Recycling, alors que nous travaillons ensemble pour changer la façon dont nous utilisons et recyclons les emballages en plastique. «

