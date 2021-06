Cobra’s On the Rise in Full Snake Eyes: Bande-annonce de GI Joe Origins

Ce matin apporte la bande-annonce complète pour le Œil de vipère film, montrant une quantité ridicule d’action et d’histoire.

Si le premier teaser ne vous suffisait pas, alors peut-être que la bande-annonce complète de ce matin pour Œil de vipère c’est exactement ce qu’il te faut :

Je suis définitivement en train de creuser toute l’action exposée ici et j’aime avoir un aperçu de l’histoire racontée. Même si je suis loin d’être le plus grand GI Joe fan (et pas du tout familier avec la tradition), cela a définitivement mon attention et il semble que cela pourrait être un point de départ solide pour les autres entrant dans la série.

Yeux de serpent : GI Joe Origins met en vedette Henry Golding dans le rôle de Snake Eyes, un solitaire tenace qui est accueilli dans un ancien clan japonais appelé les Arashikage après avoir sauvé la vie de leur héritier présomptif. À leur arrivée au Japon, les Arashikage enseignent à Snake Eyes les manières du guerrier ninja tout en lui offrant quelque chose dont il a toujours rêvé : un foyer. Mais, lorsque des secrets de son passé seront révélés, l’honneur et l’allégeance de Snake Eyes seront mis à l’épreuve, même si cela signifie perdre la confiance de ses proches.

Yeux de serpent : GI Joe Origins sort en salles le 23 juillet 2021.