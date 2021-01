Cobra Kai: Toutes les chansons qui sonnent dans la troisième saison | 45S

La première de la troisième saison de Cobra Kai a une fois de plus fait de la série l’une des principales tendances. Karaté, nostalgie des années quatre-vingt, et bien sûr, plusieurs thèmes classiques accompagnant chaque scène, composent l’atmosphère de la série qui nous montre la vie de Johnny Lawrence et Daniel Larruso, 30 ans après l’emblématique tournoi de karaté All Valley.

De Kumiko évoquant ce concert mythique du REM avec Radiohead et The Cranberries comme invités en 1995 à la présentation de Dee Snider, dont nous avons déjà pris note, il y a plusieurs références au genre qui prédomine dans la bande originale de la série. Plusieurs des thèmes sont si célèbres qu’il faut quelques secondes pour les reconnaître, mais sûrement plus d’un en a manqué quelques-uns.

Par conséquent, voici une revue de toutes les chansons que vous jouez dans chaque chapitre de la série lors de la troisième saison, même celles qui ne sont pas rock. Si vous voulez une liste de chansons des saisons précédentes, faites-le nous savoir sur nos réseaux.

Épisode 1:

Si vous vous demandiez ce qui passait à la radio du type emmenant Johnny au poste de police, voici « Path To Truth » de (en fait divers artistes) Michael Spreitzer, John Boecklin, Jeffrey Kendrick et Carl Bensley. La compilation dans laquelle il vient s’appelle «Terror Metal».

Épisode 2: Nature vs. Nourrir

«Kickstart My Heart» de Motley Crue est la chanson qui joue lorsque Johnny et Daniel poursuivent la fourgonnette volée de Robby. Quelques scènes plus tôt, alors qu’ils cherchaient la voiture, la radio a diffusé «Comin ‘Up For Air» de Stephen Emil Dudas et Mark G Hart.

Épisode 3: Maintenant tu vas payer

Ce n’est pas exactement du rock, mais c’est la chanson qui joue au début de l’épisode, lorsque Miyagi Do organise la campagne de lavage de voiture. Il s’appelle « Beautiful Day » par Elize.

Épisode 4: La bonne voie

La chanson qui joue pendant l’étrange match de football Cobra Kai et Mitagi Do s’affrontent à l’école est « Rock N ‘Roll Over You » de The Moody Blues.

Épisode 5: Miyagi-Do

Quand Johnny emmène Miguel au concert de Dee Snider, il chante deux chansons « The Kids are Back » et « I Wanna Rock » de Twisted Sister. Nous sommes tous d’accord pour dire que «Nous n’allons pas le prendre» manquait, non? Et bien sûr, Miguel chantant « Oeufs à l’huile ». ♫

Épisode 6: King Cobra

Au début de l’épisode, le classique «Sunshine Of Your Love» de Cream joue. Un bref flashback montre Kreese en tant que soldat dans la guerre du Vietnam, tout en recevant un e-mail de sa petite amie.

Plus tard, pendant la séance photo Facebook de Johnny, «Bring Your Friends» de Sam Shrieve joue en arrière-plan. Énorme dur à cuire.

Épisode 7: Obstacles

Cet épisode s’ouvre avec «I Wanna Be Somebody» de WASP avec Johnny entraînant Miguel, qui parvient déjà à surmonter sa fracture vertébrale de manière suspecte rapidement. Le pouvoir du rock, disent-ils.

Épisode 8: Le bon, le mauvais et le badass

Après avoir approuvé le tournoi d’arts martiaux, Miguel et Samantha retournent à Miyagi Do. Au fil du temps, «If Only» de Maria Taylor joue.

Épisode 9: Ressentez la nuitt

Le retour d’Ali. L’épisode s’ouvre avec sa mère arrivant des achats de Noël juste pour présenter l’un des personnages les plus mémorables après Daniel et Johnny. À ce moment-là, «Christmas Wrapping» de The Waitresses joue.

Une fois que Johnny et Ali se sont de nouveau rencontrés, ils ont rendez-vous dans les arcades. Cette référence (ni la seule) à Karate Kid I. La chanson qui sonne à ce moment-là est « Feel The Night » de Baxter Robertson. Le thème est celui qui résonne dans la citation de Daniel et Ali au même endroit dans le film original.

Épisode 10: 19 décembre

Pendant le combat à la maison Larusso, lorsque Hawk s’excuse et s’allie à Miyagi Do, «In the Air Tonight» de The Protomeny joue. Quelques minutes plus tard, après le rendez-vous au Beach Club, quand Ali dit enfin au revoir à Johnny, «Open Arms» de Journey joue.