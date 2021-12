Cobra Kai termine le tournage de la saison 5 avant la première de la quatrième saison

Il ne devrait pas être très long d’attendre avant d’arriver à Cobra Kai saison 5 après avoir bingé chaque épisode de la saison 4. À la fin de l’année, Netflix sortira la quatrième saison de la Karate Kid série de suites. Cela nous donne deux saisons en un an à apprécier sur le streamer, car la saison 3 a été créée le premier de l’année.

Les grands fans se gaveront de ces nouveaux épisodes dès leur sortie, et nous entendrons des gens demander la saison 5 d’ici le 1er janvier. La bonne nouvelle est que la saison est dans la boîte, et tout ce qu’il faudra, c’est une post-production pour obtenir la saison 5 sur Netflix. Cette nouvelle vient tout droit de Cobra Kai producteur et co-créateur Jon Hurwitz, qui a révélé que la saison 5 est terminée avec une publication sur Twitter.

« Préparez-vous, car la saison 4 est notre plus grande à ce jour », a déclaré Hurwitz et ses collègues créateurs, scénaristes et producteurs exécutifs Josh Heald et Hayden Schlossberg à People à propos de la nouvelle saison. « Avec de nouvelles alliances, de nouveaux étudiants, de nouveaux conflits et le retour d’un personnage de franchise légendaire, c’est le jeu de n’importe qui. Attachez-vous pour une course folle en route vers le 51e tournoi annuel All Valley ! »

La saison 4 se concentre également sur le retour de Terry Silver de Le Karaté Kid Partie III. Les créateurs de la série ont taquiné son arrivée en déclarant: « Depuis le début de la série, nous avons soigneusement orchestré le bon moment pour libérer le co-fondateur du dojo Cobra Kai Terry Silver dans l’univers. Ce moment est maintenant. Nous ne pouvons pas attendez que le monde entier vive le retour majestueux de Thomas Ian Griffith dans la franchise. »

Alors combien de temps ce spectacle peut-il vraiment durer ? À l’heure actuelle, cinq saisons sont garanties, mais on ne sait pas s’il y aura une saison 6. Netflix est tristement célèbre pour avoir annulé des émissions prématurément, et même quelque chose d’aussi gros que Cobra Kai n’en serait pas à l’abri si l’entreprise voulait y mettre un terme. Cela dit, l’immense popularité de la série augmentera ses chances de se renouveler tant que les fans seront satisfaits des saisons à venir. En septembre, Hurwitz a également annoncé que les créateurs prévoyaient de poursuivre la série « au-delà de la saison 5 ».

« Nous sommes très avancés dans notre planification de la saison 5 », a déclaré Hurwitz sur Twitter. « Plusieurs scripts et contours ont été écrits. Et nous écrivons définitivement vers une phase finale, qui, espérons-le, sera au-delà de la saison 5. »

Cobra Kai sert de suite à une série de Le Karaté Kid et ses suites. Il renverse le récit en réintroduisant l’antagoniste original Johnny Lawrence (William Zabka) dans davantage le rôle du protagoniste. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) revient également pour raviver sa vieille querelle avec Johnny. Nous avons vu de nombreux personnages de la franchise apparaître au cours des saisons précédentes, et bien que Terry Silver ait été annoncé pour la quatrième saison, il pourrait également y avoir d’autres surprises.

Saison 4 de Cobra Kai commence à diffuser sur Netflix le 31 décembre 2021. Vous pouvez maintenant regarder les trois premières saisons sur Netflix.





