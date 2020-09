“ Cobra Kai ” sur Netflix signifie maintenant que des spin-offs sont dans les tuyaux

Cobra Kai reste l’émission n ° 1 sur Netflix en ce moment, une histoire de ce qui se passe lorsque vous faites une émission qui est assez bonne, peu importe le nombre de personnes qui ne savent pas qu’elle existe sur YouTube Red, vous pourriez aussi trouver un succès féroce des années plus tard, lorsqu’un service de streaming plus grand public vous achète.

Netflix a ramassé Cobra Kai pour lui-même, mais ce que cela signifie, ce ne sont pas seulement les saisons futures, avec la saison 3 confirmée pour 2021, mais maintenant ils parlent aussi de retombées.

Dans une interview avec / Film, le co-créateur de l’émission, Jon Hurwitz, a expliqué comment ils envisageaient maintenant toute une série de retombées potentielles avec Netflix les soutenant maintenant.

“Il est difficile pour moi de vous donner une réponse exacte à cela, mais ce que je peux dire, c’est que nous avons une liste d’au moins cinq scénarios différents que nous pourrions poursuivre, que nous pourrions envisager”, a déclaré Hurwitz. «Maintenant, certains d’entre eux ne sont pas traditionnels. Certains d’entre eux ne ressemblent à aucun type de spin-off que vous ayez jamais vu auparavant. Mais chaque fois que nous écrivons des épisodes de la série, nous tombons amoureux des personnages que nous créons et examinons des personnages du passé.

Cela peut impliquer différents délais:

«Dans le monde de ‘Cobra Kai’, il y a certaines choses que vous pouvez explorer et certaines choses qui ne rentrent pas dans cette case particulière, mais il peut y avoir des opportunités sur la route de sortir l’un de ces personnages et d’apprendre à connaître mieux ou pour explorer différentes époques de la vie des personnages. »



Même avec cinq idées, je ne m’attendrais probablement pas à plus de… un spin-off de Cobra Kai pour commencer, et Netflix verra comment les choses se passeront à partir de là.

J’ai parcouru un récit cette semaine selon lequel c’est une mauvaise chose que nous, le public, n’avons pas payée et avons regardé Cobra Kai lorsqu’il était initialement diffusé sur YouTube Red et nous avons dû attendre qu’il soit acheté par Netflix pour être planté. directement dans nos visages,

Je pense que c’est… très erroné, et ne tient pas compte du fait que pratiquement personne ne savait que ce spectacle existait du tout avant qu’il ne soit sur Netflix, ce qui n’est pas le résultat d’un public qui ne voulait pas payer pour cela sur YouTube Red, c’est la faute de YouTube de ne pas l’avoir suffisamment promu pour que les gens le sachent même, et YouTube Red (maintenant YouTube Premium ) défaillances globales en tant que service d’abonnement pour un contenu original qui ne se compare pas à ses principaux rivaux Netflix, Amazon, Hulu, HBO Max ou Disney Plus. Ce n’est même pas dans la conversation.

Cela semble être gagnant-gagnant pour tout le monde. Les abonnés Netflix bénéficient d’une nouvelle émission géniale sans avoir à s’abonner à un autre service d’abonnement aléatoire qui craint, Netflix obtient une nouvelle émission à succès qui se trouve également extrêmement bon marché à produire, l’équipe Cobra Kai réalise ses rêves en réalisant plus de saisons et les retombées potentielles. Qui est le perdant ici, exactement?

Quoi qu’il en soit, regardez Cobra Kai pour rattraper sa prochaine saison et ses retombées. C’est bien.

