Cobra Kai Star William Zabka taquine une trilogie de films à suivre après la fin de la série

Alors que nous approchons rapidement de la sortie de la cinquième saison sur Netflix, il semble qu’il y aura beaucoup plus à venir de la Cobra Kaï monde. À l’origine, la série a fait ses débuts sur YouTube où elle a présenté ses deux premières saisons avant de passer à Netflix. Dans sa nouvelle maison de diffusion en continu, la série a depuis diffusé deux saisons supplémentaires, la saison 5 arrivant sur la plateforme le 9 septembre.

Compte tenu de la popularité continue de l’émission, il semble probable qu’elle finira par être renouvelée pour la saison 6. C’est certainement déjà une longue course pour l’émission sur Netflix, qui est connue pour annuler souvent des émissions populaires prématurément. Se pourrait-il que la saison 6 soit la fin, ou est-ce que le Cobra Kaï le train continue de rouler un peu plus longtemps ?

Star de la série Guillaume Zabka a quelques idées. Parlant de la fin de partie de l’émission avec ComicBook.com, Zabka confirme qu’il existe des plans provisoires pour mettre fin à la série, mais on ne sait toujours pas combien de saisons il faudra pour arriver à ce point. L’acteur dit également qu’il y aura encore plus pour les fans à attendre une fois Cobra Kaï est terminée, car il pense qu’une trilogie de films suivra la série.

« Ouais, il n’y a pas de fin de partie du tout, nous garderons ce truc pendant encore dix saisons. [Laughs] Il y a une fin de partie. Tout pointe vers un endroit sur la carte à coup sûr. C’est une question de combien nous allons faire ça, mais il y a définitivement une fin de partie. On va finir la série, et puis je pense qu’on va faire une trilogie de films.«

Nous pourrions voir tout cela former un Karate Kid univers cinématographique dans la veine du Marvel Cinematic Universe (MCU). Ralph Macchio a également taquiné qu’il y avait quelques premiers plans pour explorer davantage ce monde, comme Cobra Kaï offre toutes sortes d’opportunités de retombées. Cela pourrait éventuellement inclure les personnages hérités, comme une histoire d’origine pour M. Miyagi de Pat Morita, ou encore plus à voir avec les jeunes combattants présentés dans Cobra Kaï. Comme il l’a dit à ComicBook.com :

« La chose qui a été créée, il y a une sorte de cet univers cinématographique de Karaté Kid maintenant où Cobra Kai est, vous savez, au centre de cela et quand ce jour arrive pour un atterrissage, il y a d’autres domaines dans lesquels puiser. Je veux dire , que ce soit … Y a-t-il une histoire d’origine Miyagi? Y a-t-il une préquelle Cobra Kai avant The Karate Kid? Y a-t-il des retombées avec certains des jeunes acteurs de ces personnages? Qui sait? Mais nous n’avons pas fini aussi longtemps car on nous donne l’opportunité de vraiment l’intégrer. Tant que cela évolue de manière organique, ces gars qui écrivent la série ont vraiment le doigt sur le pouls de cela.