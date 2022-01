Cobra Kai Star taquine la vengeance de Kreese dans la saison 5

Cobra Kaï La star Martin Kove a taquiné la vengeance de Kreese dans la cinquième saison à venir. S’adressant aux médias sociaux, Kove a partagé une image de la dernière série de Netflix Cobra Kaï à côté de la légende inquiétante, « N’oubliez pas… J’ai déjà été enchaîné et enfermé… Ce n’est que le début », avant de conclure que « Je suis Cobra Kai ».

Saison 4 de Cobra Kaï, qui a été acclamé par le service de streaming à la fin de l’année dernière, s’est terminé par le fait que le personnage de Martin Kove, John Kreese, a été traîné en prison par la police. Trahi par son partenaire dans le crime de karaté Terry Silver, qui a réussi à accuser Kreese d’agression, Kove a rapidement rappelé à tout le monde que ce n’était pas la première fois qu’il se retrouvait derrière les barreaux. Méfiez-vous de la vengeance de Kreese.

« J’ai déjà été enchaîné et enfermé », déclare Kove dans la légende, faisant référence à la période pendant laquelle John Kreese a été détenu comme prisonnier de guerre au Vietnam. Une partie de cette expérience déchirante a été montrée pendant Cobra Kaï Saison 3, avec Kreese se portant volontaire pour prendre la place de Terry Silver dans un combat à mort, au cours duquel Kreese jette son capitaine dans la fosse aux serpents mortelle ci-dessous. Kreese sauvant essentiellement la vie de Silver, l’ancien maître Cobra Kai voudra sans aucun doute se venger le plus tôt possible. Pour le plus grand plaisir du public.





Parallèlement à la vendetta planifiée de Kreese, Le Karaté Kid Partie III star Thomas Ian Griffith, qui est revenu en tant que Terry Silver dans la dernière saison de Cobra Kaï, a également teasé l’influence de son personnage sur la saison 5. Alors que les choses vont déjà mal pour nos héros Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, on dirait que les choses sont sur le point d’empirer encore. « Vous allez voir le prochain niveau de Terry Silver », a révélé Thomas Ian Griffith. «C’est comme ce que disent les créateurs:« Et si Terry avait remporté le tournoi de karaté All Valley en 1989? Nous allons donc explorer cela – et c’est fascinant.

Si cela ne suffisait pas déjà d’avoir Cobra Kaï les fans de karaté coupent l’air par anticipation, les choses devraient encore s’accélérer dans la saison 5 grâce au retour de Les Karaté Kid Partie II Chozen Toguchi, interprété à nouveau par Yuji Okumoto. Cobra Kaï le co-créateur Hayden Schlossberg a donné un aperçu de ce que cela signifiera pour la vallée, affirmant que Daniel-San « a quelqu’un d’autre qui connaît le karaté Miyagi-Do qui est dans nos esprits, prêt à se battre pour la mort pour qu’il prouve lui-même. »

Schlossberg a continué, taquinant les hauteurs mortelles que la saison 5 de Cobra Kai pourrait atteindre. « Les possibilités sont maintenant infinies. Évidemment, les choses pourraient vraiment s’intensifier parce que vous savez que Chozen est le genre de gars qui, au moins dans Karaté Kid II, était prêt à se battre jusqu’à la mort. Et nous savons que Terry Silver est prêt à aller à des longueurs folles, pour rester au pouvoir, surtout après ce qu’il a fait à Stingray dans la saison 4. Donc, il a les ingrédients pour une grande saison pleine d’action. Et nous venons de terminer le tournage et, et c’est. Et donc, nous J’ai hâte que les fans vérifient ça. »

Les 4 saisons de Cobra Kaï sont maintenant disponibles sur Netflix.





