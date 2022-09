Cobra Kai Star Ralph Macchio taquine l’univers cinématographique et les retombées de Karaté Kid

Cobra Kaï La star Ralph Macchio a taquiné l’arrivée de l’univers cinématographique de Karaté Kid. S’adressant à Comicbook.com, Macchio a proposé ses propres suggestions pour lesquelles des histoires pourraient être racontées à côté Cobra Kaïdont une origine M. Miyagi et des retombées centrées sur les nouveaux acteurs, avant d’affirmer sa confiance dans le Cobra Kaï créateurs et leur vision de l’avenir de la franchise.

« La chose qui a été créée, il y a une sorte de cet univers cinématographique de Karaté Kid maintenant où Cobra Kai est, vous savez, au centre de cela et quand ce jour arrive pour un atterrissage, il y a d’autres domaines dans lesquels puiser. Je veux dire , que ce soit … Y a-t-il une histoire d’origine Miyagi? Y a-t-il une préquelle Cobra Kai avant The Karate Kid? Y a-t-il des retombées avec certains des jeunes acteurs de ces personnages? Qui sait? Mais nous n’avons pas fini aussi longtemps car on nous donne l’opportunité de vraiment l’intégrer. Tant que cela évolue de manière organique, ces gars qui écrivent la série ont vraiment le doigt sur le pouls de cela.

Après avoir taquiné l’univers cinématographique de Karate Kid (KKCU?), Macchio a déclaré qu’il espérait que la série principale aille au-delà de la cinquième saison à venir, révélant qu’il y a souvent des idées qui sont reportées en raison des histoires déjà si pleines à craquer.

« Il y a des trucs qu’ils ont écrits dans la saison 3 qui ne se sont pas produits avant la saison 4 parce qu’il n’y avait plus de place dans la saison 3. Il y a des trucs qui étaient dans la saison 5 que nous savons que nous avons tournés et qui sont retenus pour l’avenir si nous obtenons ce feu vert, donc il y a plus à venir, nous l’espérons. »

La Cobra Kaï Les créateurs envisagent maintenant des retombées

Bien que nous n’ayons pas actuellement de détails concernant Cobra Kaï retombées, les créateurs de la série Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald y ont pensé. « Le spectacle lui-même est, à certains égards, un spin-off », ont-ils déclaré l’année dernière. « Nous prenons la vie de Johnny et son point de vue. C’est une de ces choses auxquelles nous y pensons tout le temps, à certains égards. Avec chaque personnage, vous pensez à sa trame de fond. Quand Jon dit que nous ne savons pas combien de saisons il reste de la série, c’est en partie parce que nous pensons que chaque personnage a beaucoup d’histoire à raconter. cela ferait partie de l’histoire de Cobra Kai, ou est-ce quelque chose où quelqu’un mérite sa propre histoire ? Ce sont toutes des choses dont nous parlons. Nous aimons cet univers et aimons l’idée de jouer avec. Tout est possible.





Jusque là, Cobra Kaï La saison 5 est presque sur nous. Suite aux résultats choquants du tournoi All-Valley, Sensei Terry Silver étend l’empire Cobra Kai et essaie de faire de son style de karaté « No Mercy » le seul jeu en ville. Avec Kreese derrière les barreaux et Johnny Lawrence mettant le karaté de côté pour se concentrer sur la réparation des dommages qu’il a causés, Daniel LaRusso doit faire appel à un vieil ami pour obtenir de l’aide.

Avec Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Martin Kove, Peyton List et Thomas Ian Griffith, Cobra Kaï La saison 5 devrait débarquer sur Netflix le 9 septembre.