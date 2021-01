Cobra Kai Star explique pourquoi c’était le bon moment pour le retour de ce favori de karaté

Cobra Kai continue de mien expert Karate Kid afin de décrire l’évolution de ces personnages bien-aimés des années 80, la troisième saison récemment sortie renvoyant Daniel LaRusso de Ralph Macchio à Okinawa pour explorer les origines de l’emblématique M. Miyagi. Cela amène l’ennemi de Daniel Chozen Toguchi dans la mêlée, ce qui n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment selon le Macchio.

« Je pense que c’est important pour le personnage, car dans The Karate Kid Part II, c’était un combat à mort entre guillemets. La première fois, c’était un tournoi, la prochaine fois, vous êtes dans un pays étranger et seulement la personne qui vit à la fin gagne. Ainsi, le niveau d’affrontement avec un personnage qui semble si irrécupérable à Chozen – ce qu’il fait, et j’y ai fait allusion plus tôt, cela informe peut-être LaRusso comment il pourrait faire mieux de son côté avec sa propre vie, sa propre rivalité, tout le truc Cobra Kai / Miyagi-Do. Ainsi, en ayant cette expérience à Okinawa, cela l’informera de s’améliorer et d’être plus concentré sur ce qu’il peut faire mieux. Pas seulement avec la rivalité Johnny Lawrence, mais même comment avancer dans tous les aspects de sa vie. «

Tout comme le reste de Cobra Kai, les créateurs ne font pas que reculer à des fins de nostalgie, mais utilisent plutôt des visages familiers du passé de la franchise pour informer le développement du personnage. Aux côtés de Chozen, l’intérêt amoureux de Daniel’s Karate Kid Part II, Kumiko, réintègre également la procédure, les deux personnages étant à nouveau joués par Yuji Okumoto et Tamlyn Tomita respectivement. Bien que cette réunion particulière se soit avérée être une énorme surprise pour le public, elle est loin d’être le retour de personnage le plus surprenant de Cobra Kai saison 3.

Se déroulant 34 ans après le premier film Karate Kid, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso. La saison 3 reprend les personnages alors qu’ils ont du mal à accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la palpitante finale de la deuxième saison de la série. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont mis là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie en avant pour leurs étudiants.

Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre son emprise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable.

Cobra Kai La saison 3 est désormais disponible en streaming sur Netflix, une quatrième saison ayant déjà reçu le feu vert par le géant du streaming. Si cela ne suffisait pas déjà à vous exciter, Ralph Macchio a récemment révélé qu’il y avait des plans pour au moins six saisons. « Les scénaristes ont toujours senti qu’ils avaient six saisons en tête, là où les arcs de l’histoire peuvent aller », a déclaré l’acteur. « Donc, tout devrait atterrir quand le moment est venu. Vous ne voulez pas prolonger votre accueil, mais les fans s’amusent et il y a plus d’histoire là-bas. Tant que nous sommes autorisés à continuer, Billy et moi sommes dans. » Cela nous vient de Entertainment Weekly.

