« Cobra Kai » : Snake, l’autre personnage de « Karate Kid 3 » qui pourrait réapparaître dans la saison 5

Après quoi « cobra kai« a inclus plusieurs personnages de la franchise dans son intrigue »Karate Kid« , entre eux Chozen Toguchi (Yuji Okumoto)Kumiko (Tamlyn Tomita), Ali Mills (Elisabeth Shue), John Kreese (Martin Kove) et Terry Silver (Thomas Ian Griffith), les fans de la série Netflix se demandent qui rejoindra la cinquième saison.

Bien que certaines théories pointent vers Julie Pierce (Hillary Swank) et Mike Barnes (Sean Kanan), ils ne sont pas les seuls qui pourraient faire partie du prochain volet de la fiction mettant en vedette Ralph Macchio et William Zabka.

Selon une théorie partagée par Screen Rant, Snake (Jonathan Avilsen), l’ami de Mike et l’autre élève star de Terry Silver, pourrait rejoindre le casting de la cinquième saison de « cobra kai”.

Voici à quoi ressemblait Snake, l’ami de Mike Barnes, dans « Karate Kid III » (Photo : Sony Pictures Home Entertainment)

QUEL SERAIT LE RÔLE DE SNAKE DANS « COBRA KAI » 5 ?

Au « Karaté Kid III« , Snake, comme Mike, ont pour mission de forcer Daniel à participer au tournoi de karaté All Valley. Ils confrontent d’abord LaRusso au magasin de M. Miyagi et le poussent à signer sa demande d’inscription, mais en vain.

Plus tard, ils volent le bonsaï de M. Miyagi pour forcer Daniel à accepter le défi. Pendant le tournoi, Snake fait la promotion du dojo Cobra Kai en distribuant des t-shirts aux spectateurs, qu’il lance à Kreese et Silver lorsque Mike perd contre LaRusso.

Après cette déception, Snake reviendrait-il pour défendre Cobra Kai et combattre Miyagi-Do et Eagle Fang Karate ? Selon la théorie susmentionnée, oui, et il y a une bonne raison à cela.

Beaucoup pensent que Snake a obéi à tous les ordres de Terry Silver parce qu’il est son père, donc, dans le cinquième volet de la série Netflix, il reviendrait pour le soutenir ou peut-être se retourner contre lui avec ce que Robby (Tanner Buchanan) a fait avec JohnnyLawrence.

De toute façon, « cobra kai» se caractérise par le traitement des conflits dans la dynamique père-fils. Plusieurs personnages principaux entretiennent de mauvaises relations avec leur père ou ne le connaissent tout simplement pas, comme c’est le cas de Miguel (Xolo Maridueña).