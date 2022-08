Cobra Kai, série Netflix : de quoi parle la saison 5

La populaire série d’arts martiaux »cobra kai » semble avoir beaucoup plus à montrer à ses fans, puisque la première bande-annonce de sa cinquième saison a récemment été révélée. Netflix a partagé ce que l’on peut voir dans ces nouveaux épisodes, révélant le combat chaotique et la croissance rapide du dojo Cobra Kai sous les griffes de Terry Silver, qui a obtenu la franchise dojo de John Kreese en l’emprisonnant à tort.

La cinquième saison montrera comment Kreese se débrouillera à l’intérieur de la prison, où il continue d’utiliser sa philosophie « frapper d’abord », se faisant un nom parmi les prisonniers qui ont dû subir les conséquences de jouer avec lui. Cependant, nous voyons également comment en dehors de la prison, les forces s’organisent et font la queue pour combattre Silver.

L’aperçu montre la promesse que le sensei a faite de »Le Karaté Kid Partie III » de 1989 pour ouvrir des dojos dans toute la vallée, ce qui s’est finalement réalisé. Vous pouvez également voir le recrutement de nouveaux talents d’arts martiaux pour aider à superviser l’expansion de la franchise, l’un d’eux étant le sensei sud-coréen Kim Da-Eun, joué par l’actrice australienne. Alicia Hannah-Kim. Comme le montre la bande-annonce, il possède clairement un éventail impressionnant de capacités à transmettre aux étudiants de Cobra Kai.

Comme si cela ne suffisait pas, les problèmes personnels de Cobra Kai entre l’étudiant vedette de Johnny, Miguel, et son fils biologique, Robby, semblent devenir de plus en plus gros. Cette rivalité va maintenant se battre pour l’affection affectueuse de la fille de Daniel, Samantha, dans ce cas issu de la jalousie de Robby envers Miguel après que son père absent ait pris Miguel sous son aile, lui fournissant le genre de conseils paternels qu’il n’avait jamais reçus auparavant. son enfance.

D’autre part, de récentes photos promotionnelles pour la cinquième saison de »Cobra Kai » ont révélé le retour de Sean Canan dans le rôle de Mike Barnes, le sonneur de cloches du tournoi que Silver a embauché pour punir Daniel dans »Karate Kid Part III ». S’il semble que le personnage jouera un rôle important dans les événements de la saison 5, il n’apparaît pas dans la nouvelle bande-annonce.

La saison 5 de »Cobra Kai » sera diffusée en exclusivité sur Netflix le 9 septembre.