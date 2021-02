« Cobra Kai »: Sam LaRusso est le vrai méchant de la série, selon la théorie

Saison 4 de « Cobra Kai« Pourrait donner Samatha LaRusso une histoire qui n’est pas basée sur ses enchevêtrements romantiques ou sur le dépassement de ses peurs, mais qui la concentre plutôt sur une perspective complètement différente à laquelle aucun fan de la série ne s’attendrait, ou du moins aucun qui la pense beaucoup.

À partir de saison 1 de « Cobra Kai», Sam a été l’un des principaux enfants de la suite de « Karate KidMais elle a été prise entre ses deux intérêts amoureux Miguel Diaz, interpreté par Xolo Mariduena, Y Robby Keene, Tanner Buchanan, en plus d’avoir son propre rival, Tory Nichols, liste de Peyton.

En tant que fille de Daniel LaRusso, Sam s’entraîne au karaté depuis plus longtemps que tous les autres adolescents de « Cobra Kai». Samantha est devenu un étudiant de Daniel quand j’avais 8 années et a grandi avec Monsieur Miyagi comme son grand-père. Sam a abandonné le karaté à l’adolescence et voulait devenir une fille normale et populaire West Valley High.

Cependant, Sam pourrait être destiné à jouer un rôle plus sombre dans « Cobra Kai». Une théorie la positionnerait comme l’un des méchants de l’émission télévisée de Netflix, avec des actions entraînant de terribles conséquences pour leurs proches, la suivante étant pire que la précédente. ¿Que dit cette théorie? Ici, nous vous disons.

SAM LARUSSO EST LE VÉRITABLE VILLAIN DE «COBRA KAI», SELON LA THÉORIE

Sam Larusso pourrait être plus méchant que héros dans « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

Sam rencontrer tory dans un country club et devient immédiatement jaloux d’elle parce qu’elle est devenue proche de son ancienne meilleure amie. Sam, Aisha. Sam était celui qui est parti Aisha En premier lieu, vous n’avez donc vraiment pas le droit d’être contrarié et faites toujours de votre mieux pour les repousser.

Puis plus tard dans la journée Sam accuse tory voler le portefeuille de sa mère, une accusation grave, sans autre preuve que le fait que tory pris quelques verres au bar et n’aime pas immédiatement Sam pour elle. L’implication est que Sam est classiste et allègue que tory il ne devrait tout simplement pas être là sans son travail.

Lorsque tory essayez de vous éloigner du problème, Sam s’adresse à elle physiquement. Plus tard cet été, après s’être saoulé à une fête, tory aller à Sam embrasser Miguel, avec qui tory il est en train de sortir. Une grande responsabilité incombe ici Miguel, sans doute, mais Sam est celui qui incite, sachant très bien que Miguel Oui tory ils sont ensemble.

L’égoïsme et les décisions égoïstes de Daniel LaRusso font également des ravages dans la vie de sa fille, Samantha, qui semble être en route (Photo: Netflix)

Dans la saison 3, toute l’étendue de la vie difficile de tory. Elle occupe divers emplois en tant que soutien de famille de sa mère malade et de son jeune frère, tout en essayant de vivre comme une adolescente normale, ce qui est très difficile en raison de son casier judiciaire. tory que la série ne va pas beaucoup plus loin, mais elle ne la décrit certainement pas comme quelqu’un de carrément diabolique.

Lorsque Miguel essaie de dire Sam à propos de la vie incroyablement difficile de tory, elle répond froidement que « Tout le monde a une triste histoire« , quelque chose extrêmement insensible que dire d’être quelqu’un qui conduit une voiture de luxe que ses parents lui ont achetée et qui vit dans un grande maison avec piscine.

En général, Sam semble suffisant, prétentieux et indifférent aux expériences d’autres personnes en dehors d’elle. Du moins, selon la théorie. C’est vrai? ¿Sam LaRusso est le méchant de son histoire? À bien des égards, vous partagez la responsabilité du conflit et cela peut être vrai, mais vous ne le faites pas intentionnellement.

Tory Nichols a été témoin du baiser que son petit ami Miguel a donné avec son ex-partenaire Samantha LaRusso. (Photo: Netflix)

tory réagit certainement extrêmement à leur rivalité et au niveau de agression et violence Cela montre trop loin ce que cela devrait être pour une adolescente de son âge. Mais cela n’exempte pas Sam d’ignorer ses propres privilèges et préjugés à tout moment en se mettant au-dessus de tout le monde dans la série.

Son arc jusqu’à présent a été presque exclusivement sur le surmonter la peur et traumatisme, mais si elle veut être rachetée de manière adéquate, elle doit aussi la surmonter ses propres erreurs passées et leur mauvais comportement. Il est très possible que « Cobra KaiRacontez cette histoire, mais il reste à voir si Sam restera dans les mémoires comme une héroïne ou un méchant.