Cobra Kai Saison 6 taquiné avec des images de lecture de table sur Netflix Tudum

Un premier teaser de la sixième et dernière saison à venir de Cobra Kaï a été publié avec l’aimable autorisation de Netflix Tudum. Révélé lors de l’événement, Le Karaté Kid La série de suites verra une fois de plus revenir les héros hérités William Zabka dans le rôle de Johnny Lawrence et Ralph Macchio dans le rôle de Daniel LaRusso revenir une dernière fois pour sauver l’âme de la All-Valley.





Alors que les fans espéraient de nouvelles images de la série, ils ont plutôt eu droit à un teaser de la dernière saison qui montrait le casting se réunissant pour la première lecture du scénario. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

Cobra Kaï a été un énorme succès depuis ses débuts en 2018, où il a fait ses débuts sur YouTube Red avant de passer à Netflix avec sa troisième saison en 2021. La série reprend plus de 30 ans après les événements du hit bien-aimé des années 80 Le Karaté Kidprenant le point de vue d’un down sur sa chance Johnny Lawrence, qui prend la décision de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, et ainsi raviver son ancienne rivalité avec Daniel LaRusso.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

L’histoire a parcouru un long chemin depuis lors, avec Johnny et Daniel qui ont finalement uni leurs forces contre John Kreese de Martin Kove et Terry Silver de Thomas Ian Griffith, tout en formant un groupe de jeunes passionnés de karaté. Cobra Kaï a vu une audience élevée sur la plate-forme de streaming, ainsi que des éloges de la part des critiques et du public, le public étant ravi de voir l’émission revenir pour un dernier tour.

« Notre objectif du premier jour avec Cobra Kaï a toujours été d’y mettre fin selon nos conditions, en laissant la vallée au moment et à l’endroit que nous avons toujours imaginés », Cobra Kaï les créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ont déclaré dans une déclaration commune concernant la fin de la série. « C’est donc avec une immense fierté et gratitude que nous sommes en mesure d’annoncer cette réalisation. La prochaine saison six marquera la conclusion de Cobra Kaï. Bien que cela puisse être une journée douce-amère pour le fandom, le Miyagiverse n’a jamais été aussi fort. Ce fandom est le MEILLEUR sur la planète et nous espérons en dire plus Karate Kid histoires avec vous sur toute la ligne. Parce que comme nous le savons tous, Cobra Kaï Ne meurt jamais. »





La production de la saison 6 de Cobra Kai est maintenant suspendue en raison de la grève des écrivains

Télévision Sony Pictures

Fabrication sur Cobra Kaï la saison six a maintenant été interrompue au milieu de la grève en cours des écrivains de la WGA, les créateurs et l’équipe se tournant vers les médias sociaux pour se battre pour un accord équitable. « Nous détestons frapper, mais si nous le devons, nous frappons fort », a déclaré le co-créateur Jon Hurwitz dans un message. « Crayons vers le bas dans le Cobra Kaï salle des écrivains. Aucun écrivain sur le plateau. Ce ne sont pas des moments de plaisir, mais c’est malheureusement nécessaire. Dès qu’un accord équitable sera en place, nous recommencerons à botter le cul. En attendant, envoyer force et soutien au comité de négociation. Tu as ça. »

Alors que Cobra Kaï la saison six sera la dernière sortie de la série principale, l’univers devrait se poursuivre, avec plusieurs retombées et autres projets en cours de développement.

Avec Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Martin Kove, Peyton List et Thomas Ian Griffith, les cinq premières saisons de Cobra Kaï sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.