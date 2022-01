Cobra Kai Saison 5 verra le prochain niveau de Terry Silver

SPOILERS pour la saison 4 de Cobra Kai à suivre…

Le Karaté Kid Partie 3 méchant, Terry Silver, s’est avéré être un ajout très bienvenu au monde de Cobra Kai, avec la menace à queue de cheval se faufilant dans les débats et devenant le plus gros serpent de la série à ce jour. Avec Cobra Kai la saison 4 se terminant alors que Silver resserre son emprise sur la vallée, la star Thomas Ian Griffith a taquiné l’influence de Silver sur la saison 5 … et il semble que les choses vont encore empirer.

« Vous allez voir le prochain niveau de Terry Silver. C’est comme ce que disent les créateurs : « Et si Terry avait gagné le tournoi de karaté All Valley en 1989 ? » Nous allons donc explorer cela – et c’est fascinant.

En parlant avec The Hollywood Reporter, Griffith révèle qu’il y a un tout autre niveau au mal de Terry Silver. Quelque chose qui devrait refroidir Daniel LaRusso et Johnny Lawrence jusqu’aux os. Ami proche du méchant John Kreese de l’époque militaire, Terry Silver est le principal antagoniste des années 1989. Le Karaté Kid Partie III, et un personnage que de nombreux fans avaient espéré qu’il reviendrait pour se venger de Danny LaRusso et de l’héritage de M. Miyagi. Le Karaté Kid Partie III a vu John Kreese et Terry Silver continuer à tourmenter Daniel-San et son mentor bien-aimé, Silver réussissant même à créer un fossé entre le duo, entraînant Daniel-San à des techniques brutales, violentes et offensives pour rivaliser avec celles de même John Kreese.

Cobra Kai La saison 4 voit Terry Silver revenir à l’action, le psychopathe épris de karaté ayant d’abord essayé d’enterrer ses démons dans une vie de succès et d’opulence. Malheureusement, grâce au retour de John Kreese dans sa vie, la bête à l’intérieur de Silver a repris le dessus, les derniers instants montrant la vraie nature de l’homme alors qu’il accuse Kreese d’agression et le fait enlever pour passer du temps dans un cellule de prison. Avec Miyagi-Do et Eagle Fang Karate désormais contraints de fermer en raison de leur défaite au tournoi All-Valley, les manigances de Silver vont certainement s’intensifier plus que jamais.





Bien que Le Karaté Kid Partie III n’est pas un épisode très apprécié de la franchise, les fans ont toujours adoré les pitreries de Terry Silver. Avec sa queue de cheval pulpeuse et son sourire terrifiant, Cobra Kai ramène Silver et ajoute avec succès une profondeur bien nécessaire au méchant, quelque chose que Thomas Ian Griffith a vraiment apprécié. «Ça a été surréaliste. Je suis étonné qu’autant de gens soient fans de Terry Silver », a déclaré l’acteur à propos de la sortie de la saison 4. « Même à partir de ce premier petit teaser que Netflix a publié, j’ai été choqué. Cela a été un voyage et tellement gratifiant de prendre un personnage du premier film que j’ai jamais fait et de le ramener toutes ces années plus tard. C’était un archétype du personnage exagéré en deux dimensions et tout d’un coup, il est ce personnage complexe et multidimensionnel.





La quatrième saison de Cobra Kai s’est avéré être un autre énorme succès pour Netflix, atteignant 120 millions d’heures vues au cours de ses trois premiers jours. Avec la saison 5 déjà terminée et les créateurs discutant maintenant de la saison 6, nous pouvons tous être tranquilles en sachant qu’il y a encore beaucoup plus de Cobra Kai à venir.

Les quatre saisons de Cobra Kai sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.





