Cobra Kai saison 5 : Netflix confirme la date de sortie avec une nouvelle bande-annonce

Netflix

La cinquième saison de cobra kai, qui a été confirmé il y a des mois, a déjà une date de sortie et arrivera plus tôt que prévu. Connaître tous les détails.

©NetflixCobra Kai Saison 4

La quatrième saison de cobra kai, qui a frappé Netflix le 31 décembre 2021, a laissé les fans en vouloir plus. La populaire série de plates-formes, développée à la suite de Karate Kid, a terminé sa dernière édition avec l’équipe remportant le tournoi All-Valley, obligeant Miyagi-Do à fermer ses portes. À tel point que, compte tenu de cela, tout le monde a été surpris et impatient de savoir ce qu’il adviendra de l’histoire.

Pour cela, Netflix a décidé de renouveler cobra kai pour une saison de plus qui, apparemment, arrivera plus tôt que prévu. En effet, le géant du streaming vient de confirmer sa date de sortie et, comme si cela ne suffisait pas, a sorti sa première bande-annonce. Dans ces nouveaux épisodes, nous verrons ce que tout le monde imaginait : Terry Silver prendra le contrôle de Cobra Kai et s’étendra à plus d’endroits dans la vallée..

Cependant, il convient de noter que ce ne sera pas avant le 9 septembre prochain que les fans peuvent voir la suite de l’histoire. Eh bien, ce sera ce jour-là que Netflix ajoutera à son catalogue saison 5 de cobra kai. Et, à cette même date, il y aura plus d’excitation, de combats, de plaisir et un excellent scénario de Jon Hurwitz.

De plus, il faut rappeler que pour cette édition la série aura un grand retour : Yuji Okumoto reprendra la place de Chozen. Son retour à la fiction sera dans le but d’aider LaRusso. D’autre part, il y a aussi le fait qu’il semble qu’il y aura une rencontre entre père et fils, Johnny et Robby, dans laquelle il s’embarque pour chercher Miguel au Mexique.

Bien sûr, pour la tranquillité d’esprit des fans, il faut mentionner que la cinquième ne semble pas être la dernière saison de l’histoire puisque Jon Hurwitz, Hayden Scholssberg et Josh Heald ont confirmé avoir des idées pour les futures éditions. Pourtant, à propos de la poursuite de la série, il n’y a toujours pas de mentions officielles, mais les possibilités se renforcent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂