« Cobra Kai » Saison 5 : Date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Le tournoi de karaté All Valley a déjà un nouveau champion, mais le perdant n’a pas l’intention de démissionner, donc l’histoire des dojos rivaux se poursuivra dans une cinquième saison de « Cobra Kai», Ce qui a été confirmé par Netflix des mois avant la première du quatrième volet de la série avec William Zabka et Ralph Macchio.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Que savez-vous de « Cobra Kai » ?

La cinquième saison de « Cobra Kai« A été tourné entre septembre et décembre 2021, mais les détails des prochains épisodes n’ont pas encore été révélés. Pour l’instant, on sait que le cinquième opus ne sera pas le dernier.

De plus, les producteurs ont avoué qu’ils avaient déplacé l’histoire bien au-delà des récits que les téléspectateurs avaient vus, et que la quatrième saison cherchera à remédier aux conséquences du troisième volet et à ouvrir une voie à suivre.

John Kreese (Martin Kove) a permis à Tory de choisir comment se battre lors de sa compétition finale (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » ?

Cobra Kai est devenu le grand champion, ce qui signifie qu’il se répandra dans toute la ville, tandis que Miyagi-Do et Eagle Fang Karate doivent fermer à jamais. Cependant, ils ont triché pour gagner, Terry a payé l’un des juges pour favoriser son dojo. Tory a découvert la vérité, mais va-t-elle abandonner son trophée tant attendu et l’accuser ?

Mais ce n’était pas la seule pièce de Silver. Pour se débarrasser de Kreese, il a persuadé Manta Ray de le signaler pour son attaque. Avec John à l’écart, qu’arrivera-t-il à Cobra Kai ? Que vont devenir Johnny, Daniel et leurs élèves ?

Après avoir été hors compétition, Miguel est allé au Mexique chercher son père, bien que Johnny ait promis de le ramener, ce ne sera pas quelque chose de facile, surtout parce que le jeune homme a pris cette décision après que Lawrence l’ait appelé Robby alors qu’il était saoul. . Qui est le père de Miguel ? Comment réagirez-vous lorsque vous rencontrerez votre enfant ? Essaiera-t-il de récupérer Carmen ?

En revanche, Daniel n’envisage pas de frayer la voie à Cobra KaiDonc il reçoit aussi des renforts, c’est Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), ça veut dire qu’il va enseigner à ses élèves la technique secrète de Miyagi ? Aussi, qu’arrivera-t-il à Anthony et Kenny dans la saison cinq ? Que fera Robby après s’être réconcilié avec son père ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » ?

La cinquième saison de « Cobra Kai« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « COBRA KAI » 5

Ralph Macchio dans le rôle de Daniel LaRusso

William Zabka dans le rôle de Johnny Lawrence

Courtney Henggeler dans le rôle d’Amanda LaRusso

Xolo Maridueña dans le rôle de Miguel Diaz

Tanner Buchanan dans le rôle de Robby Keene

Mary Mouser dans le rôle de Samantha LaRusso

Peyton List en tant que Tory Nichols

Jacob Bertrand comme Eli Moskowitz / Hawk

Gianni Decenzo dans le rôle de Demetri

Martin Kove dans le rôle de John Kreese

Vanessa Rubio dans le rôle de Carmen Diaz

Griffin Santopietro dans le rôle d’Anthony LaRusso

Thomas Ian Griffith dans le rôle de Terry Silver

Dallas Young en tant que Kenny

Yuji Okumoto dans le rôle de Chozen Toguchi

Johnny Lawrence a promis de retrouver Miguel, mais qu’en est-il de Robby ? (Photo : Cobra Kai / Netflix)

QUAND LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La cinquième saison de « Cobra Kai« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement de nouveaux épisodes seront diffusés à fin 2022 ou début 2023.