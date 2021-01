Cobra Kai Saison 4 Détails et personnages de retour taquinés: tout est possible

La troisième saison de Cobra Kai a déjà été un énorme succès pour Netflix, les fans savourant à nouveau les aventures continues de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. La saison 3 étant sortie et terminée, les fans ont commencé à se demander ce que la saison 4 réserve à nos enfants de karaté, et maintenant, le créateur Josh Heald a offert un petit aperçu de la direction que prendra la quatrième saison après les événements de la saison. 3.

« De toute évidence, nous avons lancé un défi à la fin de la saison 3 qui donne en quelque sorte à tout le monde leurs ordres de marche quant à la guerre à venir et comment cette rivalité va être décidée dans une certaine mesure, mais nous n’allons pas commenter. sur la saison 4 en particulier en termes de quand cela arrive et comment nous y arriver. Il y a beaucoup plus à explorer immédiatement. C’est la première fois que Johnny et Daniel se regardent et trouvent vraiment le terrain le plus commun à mettre leurs têtes ensemble et se mettre sur le même chemin pour essayer de battre Kreese, ce monstre sur lequel ils peuvent tous les deux s’entendre. Donc, le plaisir de la saison 4 va commencer à décider si ces gars-là seront réellement capables de rester sur ce chemin qu’ils ‘ai maintenant décidé de se lancer ensemble. «

Heald fait toujours attention à se retenir quand il s’agit de l’intrigue de Cobra Kai saison 4, mais il semble certainement que les rivaux adolescents Daniel et Johnny devront poursuivre leur trêve instable s’ils espèrent vaincre le méchant John Kreese. Le collègue créateur de Heald, Hayden Schlossberg, a également évoqué l’absence de certains personnages dans la saison 3, à savoir Aisha Robinson, joué dans la série par Nichole Brown.

«Il y a tellement de facteurs en jeu lorsque vous déterminez ce qu’est l’histoire de la saison. C’est délicat, surtout lorsque vous avez une émission d’une demi-heure. Je dirais que nous avons probablement plus de personnages, d’histoires et d’arcs qu’un émission typique d’une demi-heure. Vous vous retrouvez avec des situations où vous décidez d’accord, eh bien, sur quelles histoires voulez-vous vous concentrer? Nous pensons aussi, pas seulement pour une saison, mais pour le long jeu. Nous pensons à chaque possibilité, nous comprenons qu’Aisha est un personnage préféré. Elle est probablement l’un de nos personnages préférés que nous ayons jamais créés. «

En fin de compte, il a été décidé que laisser Aisha et d’autres en dehors de la saison 3 fonctionnait mieux pour la série, mais les créateurs sont loin d’être contre leur retour. Encore une fois, sans trop en dire, Schlossberg a déclaré que ce n’était probablement pas la dernière fois que nous ayons vu Aisha.

« Nous adorons l’arc que nous lui avons donné dans la saison 1, mais nous savons aussi que nous n’avons que peu de temps. Nous avons regardé comment la saison allait être à son meilleur et chaque décision que nous prenons est basée sur ce que nous pensons être la meilleure histoire. Vous avez vu, comme nous venons de discuter avec Kyler, comment il est de retour dans la saison 3. Cela fournit un peu d’énergie amusante parce qu’il n’était pas là dans la saison 2. Je pense que sans en dire trop, nous avons dit à Nichole [Brown] avant la saison 3, ce n’est pas parce qu’elle n’était pas dans la saison 3 que le personnage ne peut pas revenir. Nous voulons que le public ait le sentiment que tout est possible dans cet univers. C’est un feuilleton dans lequel les personnages peuvent entrer et sortir. C’est ainsi que nous avons pensé que la meilleure version de la saison 3 serait. «

Set 34 ans après le premier Karate Kid, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso.

La saison 3 de cet original de Netflix reprend les personnages alors qu’ils luttent pour accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la passionnante deuxième saison de la série. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont mis là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie en avant pour leurs étudiants.

Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre son emprise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable.

Bien qu’elle n’ait été publiée qu’au début de l’année, la troisième saison de Cobra Kai s’est déjà avéré extrêmement populaire auprès des téléspectateurs de Netflix et a déjà accumulé des chiffres d’audience impressionnants. Sorti le 1er janvier Cobra Kai la saison 3 a déjà été regardée par plus de 41 millions de foyers, ce qui signifie que tout le monde et leur grand-mère sont à l’écoute des aventures continues de Le Karaté Kid.

Sans surprise, quatrième saison de Cobra Kai a déjà été éclairé, avec les créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg ravis de voir leur finale prévue se concrétiser. Une fin de partie qui, selon Heald, va bien au-delà de la saison 4. « Nous avons une fin de partie dans nos têtes », a-t-il déclaré récemment. « Nous en avons un depuis un certain temps, et ce n’est pas dans la saison 4. C’est bien au-delà de ça. Dans notre esprit, nous avons une histoire de saisons qu’il faut raconter avant d’arriver à cette fin de partie. Ce sera un discussion en cours avec nos nouveaux partenaires de Netflix. Pouvons-nous écrire à cette fin de partie? Pouvons-nous savoir qu’elle s’en vient? Ce n’est pas toujours le cas avec la télévision et nous respectons cela. Pour l’instant, nous continuons à écrire à la même vitesse et avec le même chemin que nous avons choisi depuis le début. «

Quant à l’état d’avancement de la production du trio créatif dans la saison 4, Schlossberg a révélé qu’il espérait commencer le tournage très bientôt. « Nous sommes à Atlanta en ce moment », a-t-il dit, « donc nous espérons que très bientôt nous allons commencer. Nous nous préparons donc maintenant. » Les 3 saisons de Cobra Kai sont maintenant disponibles pour diffuser sur Netflix. Cela nous vient grâce à Slashfilm.

