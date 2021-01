Cobra Kai, saison 4: date de sortie sur Netflix, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

La troisième saison de « Cobra Kai»Inclus plusieurs retours, changements de groupe et autres surprises, mais l’histoire de la rivalité entre les dojos de karaté à All Valley n’est pas encore terminée. Après avoir été trahi par son ex-sensei et ses élèves, Johnny Lawrence a formé un nouveau dojo et vers la fin, il s’est rendu compte que vaincre Kreese nécessitait unir ses forces avec Daniel LaRusso et Miyagi-Do.

Avant la première du troisième opus, Netflix a confirmé la quatrième saison de la série et selon le numéro 1226 de ProductionWeekly, les tournages commenceront le 20 janvier et se poursuivront jusqu’au 15 avril 2021 à Atlanta, en Géorgie.

Dans une récente interview avec CinemaBlend le 24 décembre, le co-créateur Jon Hurwitz a déclaré que, parce que la production était bien située, elle avait été renouvelée. «La saison 4 est entièrement planifiée. Nous avons des projets au-delà de cela. Nous n’avons pas eu de discussions fermes avec Netflix sur la fin de la série, mais nous avons exprimé que si à la fin il y avait une période de temps pendant laquelle ils disaient « Assez de cette affaire de Cobra Kai‘, pour nous informer afin que nous puissions conclure correctement les choses. Je pense que nous allons avoir la bonne quantité de piste pour le faire d’une manière satisfaisante pour les fans et laisser les personnages dans un endroit qui est une clôture satisfaisante de l’histoire avec un potentiel pour plus d’histoires à l’avenir. «

Dans la troisième saison de « Cobra Kai », Daniel et Johnny ont fait équipe pour battre Kreese (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 4 DE «COBRA KAI»?

À la fin de cet épisode, les étudiants Miyagi-Do et Eagle Fang Karate commencent à s’entraîner ensemble pour le tournoi de karaté All Valley, tandis que Kreese demande l’aide d’un vieil ami de l’armée, Silver, pour affronter Daniel et Johnny. .

Par conséquent, la prochaine saison se concentrera probablement sur la formation et la coexistence des étudiants d’Eagle Fang et de Miyagi-do alors qu’ils se préparent à démolir. Cobra Kai. Bien que LaRusso et Lawrence aient compris qu’ils ont beaucoup de choses en commun, il ne fait aucun doute qu’ils auront des différences. Mais ils devront rester ensemble s’ils veulent sauver Robby des griffes de Kreese.

Le troisième épisode montrait le passé de John, il est donc probable que la même chose se produise dans le quatrième épisode, en particulier après le mystérieux appel téléphonique qu’il a passé à la fin. De son côté, Daniel a appris un nouveau mouvement pour immobiliser ses adversaires, l’enseignera-t-il à ses nouveaux élèves?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « COBRA KAI »

La quatrième saison de « Cobra Kai»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 3 de « Cobra Kai » | Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « COBRA KAI 4 »

Même si Netflix n’a pas encore confirmé qu’il est presque certain que ces acteurs reviendront pour le nouvel opus.

Ralph Macchio comme Daniel LaRusso

William Zabka comme Johnny Lawrence

Courtney Henggeler comme Amanda LaRusso

Xolo Maridueña comme Miguel Diaz

Tanner Buchanan comme Robby Keene

Mary Mouser comme Samantha LaRusso

Peyton List en tant que Tory Nichols

Jacob Bertrand comme Eli Moskowitz / Hawk

Gianni Decenzo comme Demetri

Martin Kove comme John Kreese

Vanessa Rubio comme Carmen Diaz

Griffin Santopietro comme Anthony LaRusso

Terry Silver, tel qu’il est apparu dans « Karate Kid 3 » (Photo: Columbia Pictures)

QUAND LA SAISON 4 DE «COBRA KAI» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La quatrième saison de « Cobra Kai« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais il arrivera très probablement sur la plate-forme de streaming au début de 2022.