Cobra Kai Saison 4: Date de sortie, histoire, heure et tout ce que vous devez savoir !

Asseyez-vous et attendez une minute; la quatrième saison de Cobra Kai a terminé le tournage !

Nous avons actuellement beaucoup de données en ce qui concerne la période suivante de la série Cobra Kai Saison 4 à succès sur Netflix. Il y a de nouveaux visages impatients de botter des fesses sur les tapis du dojo, tout comme certains personnages de retour de la première série Karate Kid.

Cobra Kai Saison 4 est un spin-off des films Karate Kid, et il suit les ennemis de longue date Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) de nos jours. Pour garder les choses intrigantes, le programme a astucieusement tissé un univers entier à partir des films, ajoutant logiquement des personnages plus établis de la série au fur et à mesure de son avancée. Terry Silver (Thomas Ian Griffith),

qui a officiellement connu le casting fin mai, les accompagnera cette saison.

Date de sortie de la saison 4 de Cobra Kai

Cependant, nous avons une idée très intelligente du moment où nous attendons la saison 4 de Cobra Kai.

Ted Sarandos a récemment annoncé que la date de livraison de la saison 4 de Cobra Kai serait livrée à un moment donné en octobre et à la fin de 2021. C’est cool puisque les fans auront deux périodes de Cobra Kai au cours d’une année prévue.

Au cas où vous n’êtes pas au courant de cette série, c’est en ce moment l’occasion idéale de vous lancer!

Une fois de plus, à la lumière du moment où Cobra Kai a terminé l’enregistrement, il y a une possibilité décente que nous puissions voir la nouvelle saison en octobre ou novembre. Pour la plupart, nous devons attendre environ six mois après la fin de la création jusqu’à ce que la nouvelle période d’une émission Netflix soit ajoutée à la fonctionnalité Web. Récemment, ce trou entre l’enregistrement et les débuts est de plus en plus limité.

Ainsi, nous pourrions considérer que la saison est en avance sur le calendrier à partir d’octobre 2021. Ce serait incroyable pour les fans ! Netflix a un arrangement d’occasion empilé. Ajouter Cobra Kai à cet arrangement d’occasion serait formidable, mais cela peut également être un peu d’excès inutile. La livraison de la nouvelle saison en octobre pourrait permettre à ce spectacle très grand public de se démarquer un peu plus. C’est probablement la situation la plus idéale pour les fanatiques de la série.

Comme indiqué, la troisième saison a fait ses débuts le jour du Nouvel An 2021.

Je pouvais voir Netflix livrer la saison 4 de Cobra Kai le soir du Nouvel An 2021.

Nous réalisons que l’audience s’étendra jusqu’en 2022, donc cela pourrait très bien être un excellent moyen pour Netflix de terminer 2021. et début 2022.

Cobra Kai Saison 4: Intrigue

Avant la fin de la troisième saison, les adultes développés ont montré leur compassion en abandonnant le « All Valley Karate Tournament ». Johnny et Daniel ont tous deux convenu que la compétition n’était pas aussi importante que l’existence d’adolescents.

La quatrième saison obtiendra comme il a été découvert lors de la troisième saison que Cobra Kai doit gagner la compétition pour rester important.