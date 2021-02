Cobra Kai Saison 4 commence, le script taquine le nouveau dojo de Johnny et Daniel

La production a officiellement commencé le Cobra Kai saison 4. Première sur YouTube Red, Le Karaté Kid la série suite a été déplacée sur Netflix l’année dernière avec la troisième saison qui a fait ses débuts sur le streamer le mois dernier. Bien que Netflix ait déjà renouvelé le programme populaire avant le lancement de la saison 4, il a été révélé que la production avait débuté avec le fonctionnaire Cobra Kai Compte Twitter affichant une image du scénario du premier épisode.

« Il n’y a plus de temps pour l’entraînement. La saison 4 est officiellement en cours », lit-on dans le tweet.

Cobra Kai est créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. Tous les trois ont écrit le premier épisode de la saison 4, intitulé «Commençons». Servant de suivi de l’original Karate Kid films des années 80, Cobra Kai suit William Zabka et Ralph Macchio reprenant leurs rôles respectifs de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. La série retourne le récit pour servir principalement du point de vue de Johnny, Daniel servant un peu d’antagoniste, bien que les lignes soient toujours floues tout au long de la série.

Martin Kove est également de retour dans le rôle de John Kreese, l’un des multiples personnages de la trilogie originale du film à réapparaître dans Cobra Kai. D’autres stars de retour ont inclus Elisabeth Shue de l’original et Tamlyn Tomita et Yuji Okumoto de Le Krate Kid II. Le casting comprend également Courtney Henggeler, Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand et Gianni DeCenzo. Tard Karate Kid l’acteur Pat Morita a également été rendu hommage avec des références à son personnage emblématique M. Miyagi.

Nous aurons au moins quatre saisons de Cobra Kai bien sûr, mais la série durera probablement un peu plus longtemps que cela. Dans une interview avec TVLine le mois dernier, le co-créateur Josh Heald a révélé qu’il y avait des plans précoces pour maintenir l’émission au-delà de la quatrième saison à venir. Pourtant, comme le souligne Heald, cette décision reviendra finalement à Netflix.

« Nous avons une fin de partie dans nos têtes », a expliqué Heald. « Nous en avons un depuis un certain temps, et ce n’est pas dans la saison 4. C’est bien au-delà de cela. Dans notre esprit, nous avons une histoire de saisons qu’il faut raconter avant d’arriver à cette fin de partie. Ce sera un discussion en cours avec nos nouveaux partenaires chez Netflix. Pouvons-nous écrire à cette fin de partie? Pouvons-nous savoir qu’elle s’en vient? Ce n’est pas toujours le cas avec la télévision et nous respectons cela. Pour l’instant, nous continuons à écrire à la même vitesse et avec le même chemin que nous avons choisi depuis le début. «

Compte tenu de la popularité de Cobra Kai, il y a de fortes chances que l’on puisse lui donner au moins une course de cinq saisons. Tout d’abord, nous devrons nous attendre à la saison 4 de Cobra Kai. Pour le moment, Netflix n’a pas fixé de date de sortie pour la quatrième saison de la série, mais avec la production sur le point de commencer, espérons que de nouveaux épisodes arriveront sur le marché. streamer d’ici la fin de l’année. Les trois premières saisons de Cobra Kai diffusent actuellement sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Cobra Kai sur Twitter.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid