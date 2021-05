« Cobra Kai », saison 4: ce qui la différencie des précédentes tranches, selon ses créateurs

« Cobra Kai« Est-ce la série qui a débuté sur YouTube et qui a par la suite fait son saut vers Netflix, a encore une saison à livrer. Avec les lignes de bataille clairement tracées entre les deux écoles, il ne fait aucun doute que la saison 4 sera encore plus grande que les précédentes et c’est ce que la plupart des spectateurs attendent.

PLUS D’INFORMATIONS: « Il est tout ça », le nouveau film de Tanner Buchanan après le succès de ‘Cobra Kai’

Si les saisons 1 à 3 étaient une bouchée, nous avons beaucoup à attendre dans le saison 4 de « Cobra Kai« au Netflix. Les créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz Oui Hayden Schlossberg ils ont commencé fortement avec le saison 1Mais ils ont également régulièrement augmenté les enjeux, la portée et les bonnes vibrations nostalgiques à chaque nouvel épisode.

Le spectacle met les fans au défi de regarder les événements de « Le Karaté Kid« Et d’un autre point de vue, il explore comment une nouvelle génération d’étudiants applique les leçons du passé tout en suivant leur propre chemin. Il plonge également dans l’évolution des personnages de la trilogie originale du film, La rivalité de Daniel Oui Johnny.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’a fait Ralph Macchio entre «Karate Kid» et la série Netflix «Cobra Kai»?

Ceci pour révéler qu’ils se ressemblent en fait plus qu’ils ne l’ont jamais réalisé, allant jusqu’à les laisser dans un endroit où ils se compromettent avec l’idée qu’ils sont plus forts ensemble à la fin du jeu. saison 3. On pourrait dire qu’ils n’auraient peut-être pas été en mesure de prendre cette décision capitale sans l’aide de quelqu’un qui a été au centre même de cette rivalité pendant tout ce temps, Moulins Ali de Elisabeth shue.

QUELLES DIFFÉRENCES LA SAISON 4 DES PRÉCÉDENTES LIVRAISONS DE «COBRA KAI»

La série « Cobra Kai » est inspirée du film « The Karate Kid » et de ses suites originales. (Photo: Netflix)

Le retour de Ali aurait pu être l’un des moments les plus attendus de la poursuite de la franchise et, en effet, Heald, Hurwitz Oui Schlossberg n’ont pas déçu la manière dont ils ont géré leur intégration dans l’histoire de la saison 3. Alors que la participation de Shue n’aurait pu être rien de plus qu’un caméo de service de fan.

Heald, Hurwitz Oui Schlossberg a fait un pas de plus important, justifiant pleinement leur retour par une arche qui a brossé un tableau vivant de qui il est Ali maintenant et comment les événements de « Karate Kid » contribué à cela, tout en lui faisant avoir un grand impact sur la croissance de Daniel Oui Johnny.

Au final, ce fut un grand succès. Mais en fait, c’était quelque chose sur lequel les créateurs ont pris un peu de risque. Quand ils ont décidé de terminer le saison 2 avec une prise téléphonique de Johnny avec une demande d’ami de Ali à l’écran, ils ne savaient pas vraiment que Shue serait disponible pour rejoindre l’ensemble à la saison 3. Lors de la présentation du Front pâle pour les acteurs et les créateurs de «Cobra Kai». Hurwitz décrit la situation:

Cette production ramène William Zabka dans le rôle de Johnny Lawrence et Ralph Macchio dans celui de Daniel LaRusso. (Photo: Netflix)

«Quand nous avons écrit à la fin de la saison 2 que vous verrez ce téléphone sur la plage, nous avons essentiellement dit: ‘Oh, Elisabeth Shue viendra un jour’, et c’était juste nous qui essayions de le faire exister. Nous pensions que nous faisions un spectacle vraiment cool et bien intentionné, nous étions fiers du travail que nous faisions tous et nous avions l’impression que nous avions quelque chose de vraiment intéressant pour elle.

«À l’époque, nous avions entendu dire qu’il y avait au moins une ouverture d’esprit de sa part pour y réfléchir, et à l’époque, nous étions confiants que nous allions réintroduire son personnage d’une manière tridimensionnelle, ce qui a montré que son personnage a vécu toute sa vie et a des choses intéressantes qu’elle traverse, tout en s’intégrant également à une époque où il serait vraiment précieux pour les personnages de Johnny et Daniel de la rencontrer. « expliqué.

Alors oui, l’équipe avait un travail dont ils étaient fiers et se sentaient bien dans ce qu’ils prévoyaient de faire avec le personnage de Ali sur l’émission, mais même alors, la participation de Shue Ce n’était pas un bloc, mais cela ne les a pas arrêtés. Hurwitz continu:

L’histoire commence lorsque Johnny rouvre le dojo Cobra Kai et ravive sa querelle avec Daniel plus de trois décennies après leur combat en 1984 (Photo: Netflix)

«Cela se résumait un peu au fil de certaines manières, mais nous n’avons pas pris non pour réponse quand il s’agissait de rendre le studio nerveux ou quoi que ce soit. Nous ne leur avons jamais dit notre plan de sauvegarde. Nous en avons eu un, mais nous ne lui avons jamais dit. Nous avons fait en sorte qu’il n’y ait pas de choix et qu’ils aient dû faire tout ce qu’il fallait pour que cela se produise enfin, car nous pensions qu’il était important pour les fans de The Karate Kid et les fans de Cobra Kai d’avoir cette expérience satisfaisante de « Ali avec un moi ». revenir à. ce monde « .

Bien qu’il y ait beaucoup à aimer dans les trois premières saisons hautement reproductibles de «Cobra Kai», nous en voulons tous plus dès que possible. «Cobra Kai» la production a récemment pris fin avec des plans pour de nouveaux épisodes à frapper Netflix Plus tard cette année. L’équipe garde les détails de l’intrigue secrets pour le moment, mais Heald a offert ce bref aperçu de ses objectifs pour la nouvelle saison:

«Tout ce que je peux dire, c’est qu’il était très important pour nous de terminer la saison 3 comme nous l’avons fait avec une sorte de ‘yah’ comme sentiment par opposition à [’aw’] où était la saison 2. Et nous voulons réaliser ce sentiment. Nous voulons continuer à fournir la dopamine qui génère ce bon sentiment.

«Nous voulons nous assurer que nous rencontrons la chair de poule, les larmes, les rires et les poings. C’est la même recette avec des goûts différents et tout le reste, mais c’est encore plus gros, donc nous sommes très, très fiers de ce que nous avons fait jusqu’à présent. J’ai hâte que vous voyiez ce que tout le monde fait. » Exprimé de manière satisfaisante Heald.