Cobra Kai Saison 4 a des épisodes plus longs et encore plus de montages

Cobra Kai Les fans ont beaucoup à attendre dans la quatrième saison à venir de la série à succès de Netflix, y compris des épisodes plus longs et de nombreux montages merveilleux et inspirants. Cobra Kai le créateur Hayden Schlossberg a dévoilé ces révélations passionnantes lors d’une séance de questions-réponses impromptue avec des fans sur les réseaux sociaux, avec Schlossberg disant: « Une chose dont vous n’avez pas à vous soucier, ce sont les montages », tout en taquinant encore plus pour notre argent quand il s’agit de Cobra Kai saison 4.

En plus de nombreux autres montages, Hayden Schlossberg révèle que les épisodes de la saison 4 seront beaucoup plus longs, ce qui devrait être une excellente nouvelle pour les fans, qui ne peuvent tout simplement pas passer assez de temps avec les héros du karaté des années 80 Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Bien que l’on ne sache pas combien de temps dureront certains de ces épisodes, il est prudent de supposer qu’ils dureront probablement environ 45 minutes et plus, les épisodes des séries précédentes ayant généralement une moyenne entre 20 et 30 minutes environ.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Cobra Kai réintroduit le public dans certains des plus grands héros du cinéma des années 1980, reprenant 34 ans plus tard et réexaminant les événements de L’enfant de Katare du point de vue de Johnny Lawrence. Sa vie est au point mort, et Johnny décide donc de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso.

La troisième et dernière saison de Cobra Kai s’est terminée par de grands changements apportés au statu quo, le dojo Miyagi-Do de Daniel s’associant aux nouveaux étudiants Eagle Fang de Johnny pour vaincre Cobra Kai, qui a maintenant été repris par les menaçants. John Kreese. Leur trêve inattendue fait suite à la visite d’un autre personnage crucial de Le Karaté Kid’s passé, Ali Mills Schwarber d’Elisabeth Shue, qui a abouti à une expérience beaucoup plus curative que les personnages ou le public n’auraient jamais pu s’y attendre.

Les deux belligérants devront apprendre à travailler ensemble dans la saison 4, ce qui enthousiasme William Zabka. « J’étais ravi que Johnny et Daniel aient trouvé un terrain d’entente et se soient alignés à la fin de la saison 3 », a déclaré Zabka. « L’ennemi de mon ennemi est mon ami. » C’est une excellente note et un point de départ pour tout ce qui nous attend dans l’histoire. »

L’union sans aucun doute précaire de Daniel et Johnny devra faire face à plusieurs défis majeurs dans Cobra Kai saison 4, alors que Kreese met son propre partenaire dans la mêlée sous la forme de Le Karaté Kid Partie III Terry Argent. Un personnage que de nombreux fans avaient espéré qu’il reviendrait pour plus de bouffonneries motivées par la vengeance contre Danny LaRusso et l’héritage de M. Miyagi, Terry Silver sera à nouveau interprété par l’acteur Thomas Ian Griffith, avec ses techniques brutales, violentes et offensives définies pour rivaliser avec ceux de John Kreese.

Les premières saisons de Cobra Kai ont été un énorme succès pour Netflix, et la quatrième saison à venir ne manquera pas de poursuivre la tendance. Cobra Kai La saison 4 mettra à nouveau en vedette Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Martin Kove, Vanessa Rubio et Peyton List, et devrait sortir le 31 décembre.





Spider-Man: No Way Home Fuite des détails de la scène post-crédit, devinez qui se présente? La dernière rumeur de Spider-Man: No Way Home prétend révéler une scène post-crédits passionnante qui élargit le multivers de Sony…

Lire la suite





A propos de l’auteur