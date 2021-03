Cobra Kai Saison 4 a besoin de Mike Barnes et Julie Pierce, voici pourquoi

Si vous étiez un enfant des années 80, vous avez découvert la trilogie satisfaisante qu’est la saga Karate Kid qui a vu les épreuves d’un enfant maigre de Jersey utiliser le karaté, enseigné par Sage et Maintenance Man M. Miyagi, pour trouver un équilibre dans sa vie. .

La série originale a duré cinq ans et trois films et nous a présenté des thèmes de la vie réelle tels que les relations, le courage, la peur et l’amour, pas nécessairement dans cet ordre. Il nous a également montré comment utiliser un exutoire tel que la musique, l’art … ou dans ce cas le karaté, à la fois pour interagir avec ces mêmes leçons de vie et en tirer de la sagesse, comme nous devons le faire pour vraiment vivre notre meilleure vie.

Si vous êtes un enfant du nouveau siècle, prenez courage car en 2018, la saga Karate Kid a sorti sa tête proverbiale du sable et a commencé une suite aux prédécesseurs de près de 30 ans sous la forme de Cobra Kai. Qui aurait pu prédire que l’émission en streaming Youtube Red serait reprise par Netflix et son rival Bridgerton comme l’émission en streaming la plus regardée à la télévision seulement quelques années plus tard? C’est une question rhétorique parce que la réponse n’est personne.

Du point de vue des fanatiques d’action mangeurs de pop-corn, Cobra Kai nous a donné le meilleur du crime produisant des combats d’adolescents (et d’adultes) – qui portent certes une certaine crédulité – et possède une double liste de cascades qui est plus abondante que le lieutenant Commander Data a des connexions positroniques. Mais ne vous y trompez pas, Cobra Kai se concentre principalement sur les relations et les histoires de rédemption qui réchauffent nos cœurs des antagonistes que nous détestions et du pardon qui en découle. Ce thème est également présent dans les nombreux personnages adolescents complexes qui jonchent la série alors qu’ils se faufilent dans un monde difficile, rendu plus complexe par leur immersion dans le culte du pseudo-karaté agi dans des idéologies et des actions contradictoires par leurs professeurs. Comme si les adolescents n’avaient pas assez de difficultés ces jours-ci.

Jusqu’à présent, la série nous a fait découvrir le premier tome de Le Karaté Kid et les nombreux personnages, petites amies et méchants qui ont marqué ces films, de Daniel et Johnny aux forces stabilisatrices et ancrées de Kumiko et Alli, représentés si parfaitement par Tamlyn Tomita et Elizabeth Shue. Ensuite, nous avons le méchant ultime de la philosophie anti-karaté, John Kreese décrit par le presque intemporel Martin Kove et nous ne pouvons que spéculer sur ce que la saison 4 de Cobra Kai apportera.

Jusqu’à présent, les showrunners Josh Heald, Jon Kurwitz et Hayden Schlossberger ont astucieusement tissé des personnages classiques des deux premiers. Karate Kid versements ainsi que de nous présenter un univers de nouveaux jeunes talents incroyables avec des gens comme Xolo Mariduena comme Miguel, Courtney Henggeler comme Samantha et Jacob Bertrand comme Hawk.

Avec Cobra Kai saison 3 nous offrant une histoire plus approfondie de John Kreese et de sa relation avec Terry Silver, nous connaissons le président sociopathe de Dynatox Industries et principal antagoniste de Karaté Kid III, ne peut pas être long pour un retour qui nous amène alors à l’autre grand mal du Karate Kid conte, Mike Barnes.

Un autre excellent choix de casting il y a de nombreuses années a été l’introduction de Sean Kanan qui a joué Mike Barnes «Karate’s Bad Boy». Dans la tradition de Karate Kid, Mike Barnes est considéré comme le meilleur combattant des nombreux antagonistes de Daniels et était un champion du tournoi national, une réalisation qui va au-delà du tournoi Under 18 All Valley que Daniel et Johnny ont fréquenté. Ce regard effrayant aux yeux écarquillés, il semblait toujours avoir fait de son « votre Karaté est une blague LaRusso » encore plus intimidant et nous aimions le détester. Nous l’avons aussi cru car il l’a prouvé lors de plusieurs rencontres avec Daniel menant à la grande confrontation. À quel point ce serait parfait de voir la conversation que Daniel a eue avec sa fille Samantha au sujet de la peur paralysante qu’elle éprouvait avec Tori, à sa propre terreur de Mike Barnes, devenir tangible dans le retour de Mike Barnes.

Dans un article récent de Page Six, il a été rapporté que lors d’une interview avec FanRoom Live, lorsqu’on lui a demandé: « Quel avenir pour Mike Barnes? » Kanan a répondu: « Si je devais deviner [I’d say] vous n’avez pas vu le dernier de Mike Barnes. « De plus, dans une récente interview avec le Desert Sun en janvier de cette année, Sean a déclaré ce qui suit: » Je pense [the creators] aimerait travailler tout le monde dans … Je pense qu’il y a une possibilité certaine, mais je ne peux ni confirmer ni nier. « C’est le double discours d’Hollywood, » bien sûr, je suis mais je ne peux pas le dire. » Même sans ces admissions subtiles et ses vidéos de formation qui peuplent désormais son compte Twitter, la progression de l’émission l’exige simplement. Ce qui sera intéressant, c’est comment ils utiliseront Mike Barnes. Pourrions-nous revoir une histoire de rédemption ici ou allons-nous enfin voir ce que tous les fans de Karate Kid se sont toujours demandé, est-ce que Mike Barnes est meilleur que Johnny Lawrence? Je pense que l’écriture est sur le mur, les gens que Mike « il n’y a rien que vous ayez que je ne puisse pas contrer »

Mais notre liste de personnages n’est pas complète et il y a un autre prodige Miyagi en plus de Daniel. Entrez Julie Pierce, interprétée par la future lauréate d’un Oscar Hillary Swank, personnage principal de l’oubliable, mais non moins important, The Last Karate Kid qui a conclu le canon de Karate Kid lorsque M. Miyagi est devenu Karate sensei à un dernier adolescent harcelé et rebelle. Cette dernière sortie de la franchise Karate Kid a obtenu une note de 4,5 sur Rotten Tomatoes et est considérée comme le pire des films. Cependant, pour être honnête, comment la magie de l’original pourrait-elle vraiment être dupliquée dans un projet comme celui-ci, même si Michael Ironside en faisait partie. Néanmoins, malgré son manque de succès au box-office et seulement un culte suivi dans le fandom, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons besoin de voir Julie Pierce dans Cobra Kai. Tout d’abord, c’est Hillary Swank. Pour que le lauréat de l’Oscar de la « meilleure actrice » puisse filmer des scènes Cobra Kai offre une plus grande crédibilité et un plus grand respect que l’émission Netflix. Deuxièmement, Julie Pierce fait partie de l’héritage de Miyagi et de l’histoire acceptée du karaté Miyagi-Do. Aucune conclusion ne semble complète sans que l’intégralité de son influence soit exercée et transmise aux nouvelles générations. Troisièmement, si vous comprenez les arts martiaux, vous reconnaîtrez que du point de vue de l’esthétique, la capacité athlétique et la compétence technique d’Hillary Swank dans The Last Karate Kid étaient impeccables. Visuellement parlant, sa forme d’arts martiaux est clairement égale ou meilleure que les artistes martiaux les plus qualifiés de Karate Kid, qui, pour être franc, est une courte liste.

Il faut peu d’introspection ou de théorisation pour comprendre que Miyagi considérait Daniel et Julie comme les enfants qu’il n’avait jamais eu.

Dans S3E5, nous avons vu Kumiko lire des lettres de Miyagi à Daniel pour l’aider à renouer avec son défunt professeur. Le contenu de ces lettres a révélé que Miyagi considérait Daniel comme le fils qu’il n’avait jamais eu. De plus, dans l’une des rares scènes sincères de The Last Karate Kid, nous avons vu Julie dire à M. Miyagi: « C’est dommage que vous n’ayez jamais eu de fille, vous auriez été un parent formidable. » L’expression de Miyagi n’avait pas de prix. Il faut peu d’introspection ou de théorisation pour comprendre que Miyagi considérait Daniel et Julie comme les enfants qu’il n’avait jamais eu. C’est un lien puissant et important que Daniel et Julie partagent, et cela vaut la peine d’être exploré.

Enfin, laisser de côté Julie Pierce laisserait un vide notable dans la saga de la Karate Kid et c’est la franchise de serre-livres qui est Cobra Kai. La fin ultime conclura le récit de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence ainsi que la myriade de personnages supplémentaires qui ont participé à ce phénomène culturel, mais il y a encore plus d’histoire à raconter.

Ce sera une longue attente, mais tous les fans s’attendent à ce que cela en vaudra la peine. Vous pouvez attraper Cobra Kai la saison 4 en streaming sur Netflix, probablement fin 2021 ou début 2022.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid

