Cobra Kai Saison 3 sur Netflix, disponible en 2021 ?

LEGO®-NINJAGO® Croc’ feu Jeu pour Enfant 8 Ans et Plus, Briques de Construction Garçon et Fille, 463 Pièces 70674

Ce set pour enfants comprend 4 figurines LEGO NINJAGO - nouveautés de juin 2019 : Kai FS, Aspheera, le pyro-chasseur et le pyro-destructeur. Croc’ feu comprend un trône pour figurine avec des épées décoratives, une bouche qui s’ouvre avec du feu, une queue avec 2 fusils à tenons, 2 drapeaux et des chaînes à attacher aux 2 figurines Pyro. Inclut également un stand en brique avec un sceptre. Les armes sont les suivantes: le katana argenté de Kai FS, le Parchemin du Spinjitzu Interdit d'Aspheera, l’épée du pyro-chasseur et le sabre du pyro-destructeur. Les accessoires sont les suivants : la toupie tornade de Kai FS - nouveauté de juin 2019 - l’armure de serpent et la queue de feu d’Aspheera, le bouclier du pyro-chasseur et l’armure de serpent. Un cadeau génial pour que les enfants rejouent leurs scènes préférées de la série de télévisée NINJAGO. Il est possible d'utiliser l'appli LEGO Life pour accéder aux instructions de montage intuitives Instructions PLUS. Elle aide les constructeurs, même les plus jeunes, dans le processus de construction, avec des fonctions de zoom, de rotation et de mode fantôme pour visualiser leurs créations. Le serpent Croc’ feu mesure plus de 21 cm de haut, 29 cm de long et 18 cm de large.