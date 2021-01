Cobra Kai saison 3 par rapport à la trilogie Star Wars originale

La troisième saison de «Cobra Kai» arrivé au service vapeur Netflix le 1er janvier et est instantanément devenu un succès pour la plate-forme. Après avoir acquis les droits de la série appartenant à YouTube Premium, ils ont sorti un nouvel épisode de l’histoire qui s’inscrit dans la continuité des films «Karate Kid».

Tout au long de cette saison 3, nous avons eu de nombreux moments avec divers protagonistes, mais il y en a un à souligner et c’est Robby (Tanner Buchanan). Ici on voit qu’il a fui après être parti Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, mais Daniel (Ralph Macchio) le trouve et le remet à la police, où il est condamné à une peine légère, bien qu’il l’éloigne de LaRusso. Pendant son incarcération, Le jeune homme augmente sa fureur contre son père pour l’avoir soutenu et en partant, il découvre que Sam (Mary Mouser) et Diaz sont de nouveau ensemble. Ces situations vous amènent à un seul endroit: Dojo Cobra Kai.

Quelque chose qui nous a également fait comprendre cette saison est que John Kreese (Martin Kove) recherché robby depuis le début, et maintenant nous savons qu’il l’a fait. Dans un premier temps, il voulait le faire pour inciter son père, Johnny Lawrence (William Zabka), mais cela a évolué quand il lui a dit qu’il ne le reverrait plus jamais. De cette manière, Kreese remplace son ancien élève par le fils de cet élève.







+ Comparez Cobra Kai Saison 3 à la trilogie Star Wars originale:

Pour cette raison, Screenrant fait un parallèle très intéressant: La relation de Kreese et Robby reflète les plans de l’empereur Palpatine pour Luke Skywalker à la fin de la trilogie originale « Star Wars ». Dark Vador, comme Lawrence, n’a pas répondu aux attentes, alors « Dark Sidious » se concentre sur le fait de tourner Luke du côté obscur, dans l’espoir qu’il aura le succès que son père n’a pas pu atteindre.

Bien sûr, nous ne parlons pas ici d’une possibilité de dominer une galaxie entière, mais il ne fait aucun doute que la comparaison est convaincante. Il faudra attendre la saison 4 pour savoir si Robby il réalise le mal de son sensei, comme lorsque Luke a laissé tomber son sabre laser et a refusé d’aller du côté obscur, ou est séduit et continue sur ses traces pour se venger.