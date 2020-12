Cobra Kai Saison 3: le premier regard taquine le drame intense du dojo et plus d’action pour les enfants de karaté

La troisième saison très attendue de la série à succès Cobra Kai est presque sur nous, avec une nouvelle série d’images faisant allusion à des choses à venir. Saison 2 du Karate Kid la série de suites s’est terminée sur une note extrêmement dramatique, avec une bagarre entre les deux dojos en guerre, et ce lot d’images fixes montre de nombreux personnages confrontés aux retombées.

Voici votre premier regard sur #CobraKai saison 3. https://t.co/Qcnk2Anly0 – Divertissement hebdomadaire (@EW) 8 décembre 2020

La troisième saison commencera avec Miguel à l’hôpital et Johnny se blâmant, avec son fils Robby en fuite. Pour aggraver encore les choses, John Kreese a maintenant pris le contrôle de Cobra Kai et inculque à nouveau à ses étudiants tous les mauvais messages moraux. Sur la base de ces nouvelles images, il semble que Robby finira par être attrapé ou se rendra, se faisant couper les cheveux des années 90 quelque part en cours de route.

Regardez d’abord les images #CobraKai la saison 3 est sortie (@EW) pic.twitter.com/1A1KoX0zFc – Nation Geek Vibes (@GeekVibesNation) 7 décembre 2020

Se déroulant 34 ans après le premier film Karate Kid, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso. Cobra Kai voit le retour de Ralph Macchio en tant que Daniel et de William Zabka en tant que Johnny. Dans les dernières minutes de la deuxième saison, une bagarre massive au lycée éclate, se terminant par l’élève de Daniel LaRusso et le fils de Johnny Lawrence, Robby, donnant un coup de pied à l’élève numéro un de Johnny, Miguel, par-dessus une rampe et sur un escalier plusieurs pieds plus bas, le laissant avec des blessures potentiellement mortelles.

Fait intéressant, la décision de mettre fin à la série sur une note aussi irrésolue et non résolue est intervenue avant même que la série ne soit renouvelée pour une troisième saison, un pari qui a laissé Zabka une épave émotionnelle. « Et puis à la fin de la saison 2, c’était ce gros point d’interrogation », a déclaré récemment l’acteur. «Je suis rentré à la maison après avoir tourné ça avec un nœud dans l’estomac et une fosse dans la gorge en disant: ‘Il vaudrait mieux y avoir une saison 3 pour résoudre ce problème, parce que je suis comme, bien sûr, je suis détruit en ce moment. ‘ Nous n’avions pas encore été renouvelés. Je me dis: « Si ça se termine ici, j’ai tellement de problèmes. Genre, je vais avoir besoin d’années de thérapie pour m’en remettre. » «

Heureusement, la troisième saison de Cobra Kai est prêt à partir et a même réussi à éviter tout retard dans le contexte de la situation mondiale actuelle. Heureusement, la série a pu boucler la production et terminer tout le nécessaire avant que l’industrie du divertissement ne soit interrompue pour une durée indéterminée il y a quelques mois. Le showrunner Josh Heald a déclaré: « Heureusement avec la saison 3, nous avons terminé la production avant la fin de 2019, et nous avons terminé la post-production … Je pense qu’il y avait un peu de chevauchement. » Il a également noté que «nous avons terminé notre mixage final, le dernier gros morceau de post-production en personne».

Cobra Kai met en vedette Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List et Martin Kove aux côtés de Zabka et Macchio. Cobra Kai a été créé par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald. La série s’est avérée être un énorme succès pour Netflix, le géant du streaming révélant récemment que l’émission avait déjà été renouvelée pour une quatrième saison. Netflix sera présenté en première Cobra Kai saison 3 le 8 janvier 2021. Ces images nous viennent de Entertainment Weekly.

