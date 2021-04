Cobra Kai Saison 3: Date de sortie et examen des signaux de nostalgie corrigés

Cobra Kai est probablement l’émission la plus nostalgique de la télévision en ce moment. C’est une sorte de suite aux films originaux de Karate Kid, et il met en vedette Ralph Macchio en tant que perdant devenu vainqueur Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et William Zabka en tant que compétiteur d’arts martiaux Johnny Lawrence (William Zabka), tous deux toujours fixés sur les événements. de ces films dans leurs années intermédiaires.

Au cours des deux premières saisons, les deux deviennent senseis dans des dojos rivaux, entraînant leurs élèves adolescents, y compris leurs propres enfants, dans la lutte qui a alimenté leur rivalité de plusieurs décennies. Tous deux passent beaucoup de temps à se remémorer ou à savourer des souvenirs de leur enfance. Il y a beaucoup de scènes de bataille passionnantes, de dialogues ringards et de musique pop générique des années 80.

La sentimentalité excessive de l’émission et l’accent paradoxal sur la nécessité de se libérer des contraintes du familier en sont les aspects les plus fascinants, ainsi que les plus déconcertants, surtout en cette saison. Il est difficile de prendre au sérieux le thème «Ne vivez pas dans le passé» parce que Cobra Kai ne pratique pas vraiment ce qu’il prêche.

Cette question est illustrée par la façon dont Johnny Lawrence est représenté. L’une des caractéristiques distinctives de Cobra Kai est qu’il s’efforce d’obtenir plus de profondeur dans ses caractérisations que les films de Karate Kid. Johnny, qui était un méchant dans The Karate Kid, est un imbécile de Cobra Kai, mais la série prend soin de montrer son côté plus doux et sa capacité à s’améliorer.

De même, alors que Daniel semble être le plus stable et le plus mesuré des deux, il peut aussi être mesquin et condescendant. Les attitudes et les actions de Johnny ne sont pas approuvées par la série, et sa déconnexion de la réalité moderne et des attitudes de la vieille école en font souvent la réplique des blagues de Cobra Kai.

Cobra Kai fait tout son possible pour nous montrer les deux côtés de l’histoire. Cependant, il est difficile de déterminer précisément ce qu’il croit être la vérité. La série sympathise presque autant avec ses protagonistes adolescents qu’avec ses personnages adultes, et elle les félicite d’être plus progressistes à certains égards.

Mais, autant qu’il nous encourage à embrasser le présent et l’avenir, Cobra Kai nous rappelle à plusieurs reprises que les choses allaient mieux dans les années 1980, souvent très littéralement. La troisième saison se termine par une confrontation entre Kreese d’un côté et un partenaire Johnny et Daniel de l’autre, suggérant que la série finira par s’éloigner de cette mentalité dans la saison quatre.

Kreese tente de convaincre Johnny de retourner à Cobra Kai, où le fils de Johnny, Robby, est maintenant sous la tutelle de Kreese avant que Johnny et Daniel ne joignent leurs forces. «Nous ferons fondre toute cette génération de flocons de neige», dit Kreese si les trois travaillent ensemble. (Le dialogue de cette émission n’est pas subtil.)

