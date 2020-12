Cobra Kai Saison 3: date de première sur Netflix, bande-annonce, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

C’est un fait. « Cobra Kai « Aura une troisième saison, mais pas en Youtube , mais en Netflix , où les deux premiers opus de la série qui ont ravivé la rivalité entre Daniel LaRusso Oui Johnny Lawrence , les deux protagonistes de « Karate Kid », Plus de 30 ans plus tard.

Après avoir annoncé l’annulation de plus d’une production avec un scénario original par Youtube et l’ouverture du contenu de la plate-forme à tous les utilisateurs, mais avec de la publicité, Sony Pictures Television a cherché un nouveau foyer pour sa série à succès et a conclu un accord de distribution avec Netflix , où « Cobra Kai «Est déjà un phénomène international.

« L’appel de la ‘saga Karate Kid ‘est intemporel et’ Cobra Kai ‘il reprend là où il s’est arrêté sans manquer un battement. La rivalité entre Daniel et Johnny est unique pour tous les âges et le spectacle a beaucoup de cœur et est très amusant. Nous sommes impatients de présenter ‘ Cobra Kai ‘ à une nouvelle génération de fans et nous sommes ravis d’être leur nouvelle maison à travers le monde», A célébré le vice-président du contenu original de Netflix, Brian Wright, à l’annonce du transfert.

Sorti en 2018, « Cobra Kai Il est rapidement devenu l’émission préférée de YouTube, qui l’a renouvelée quelques jours seulement après ses débuts et avait l’intention d’enregistrer la troisième saison. Cependant, la décision de l’exécutif sur sa programmation a contrecarré tous les plans.

Après avoir lancé le 28 août les deux premières saisons de « Cobra Kai », Netflix a seulement communiqué pour le moment que le troisième versement sera disponible dans le courant de 2021.

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 3 DE «COBRA KAI»?

Au cours de la deuxième saison de « Cobra Kai», Les tensions entre les étudiants des deux dojos ont déclenché une guerre totale aux conséquences dévastatrices. Tandis que Daniel et Johnny réalisaient leurs échecs en tant que senseis, Amanda, la femme de Daniel, a mis la règle du «plus de karaté» dans leur vie, tandis que Kreese trahissait Johnny.

À la fin des dix nouveaux épisodes, Robby a donné à Johnny un indice du chemin que la série pourrait emprunter dans une troisième saison: lui et Daniel «pourraient apprendre beaucoup l’un de l’autre».

Après la tragédie qui a touché ses élèves et ses enfants, le nouvel épisode de « Cobra KaiPourrait déterminer si la rivalité entre Johnny et Daniel prendra enfin fin et s’ils peuvent travailler ensemble pour le bien de leurs disciples.

Avant le renouvellement de la fiction créée par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, Hurwitz a déclaré qu’il avait des idées pour la troisième saison et des projets qui vont au-delà. Peut-être que votre pass pour Netflix leur permettre de poursuivre leurs plans.

« Nous avons déjà fait du brainstorming. Nous venions de mettre le deuxième volet dans la boîte et nous nous sommes dit: » D’accord, d’accord. Que faisons-nous maintenant? » Nous avons donc commencé à réfléchir pour les saisons trois et quatre et tout cela », a déclaré Hurwitz à Den of Geek à l’époque.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE «COBRA KAI»?

Le 2 octobre 2020, Netflix a partagé la bande-annonce officielle de la troisième saison de « Cobra Kai ».

Mercredi 9 décembre Netflix a partagé la nouvelle bande-annonce de la troisième saison de « Cobra Kai».

ACTEURS ET PERSONNAGES «COBRA KAI» 3

Evidemment, Ralph Macchio et William Zabka seront de retour pour la troisième saison de « Cobra KaiAinsi que Martin Kove, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan et Jacob Bertrand. Mais il n’a pas encore été confirmé si Elisabeth Shue jouera à nouveau Ali, qui a été mentionné à plusieurs reprises au cours des deux saisons. Même Johnny a admis qu’il « ne s’en est jamais remis ».

«J’y pense, mais je ne sais pas. Je ne sais juste pas. Mais je pense qu’ils ont fait un excellent travail. Je suis très impressionné par ce qu’ils ont fait avec la série. Je le suis vraiment », a déclaré Shue elle-même à Decider à propos de la possibilité de reprendre son rôle d’Ali dans la franchise.

Dans la première saison de « Cobra KaiIl a été révélé qu’Ali est maintenant marié et travaille à Denver en tant que directeur de la chirurgie pédiatrique dans un hôpital.

William Zabka comme Johnny Lawrence

Xolo Maridueña comme Miguel Diaz

Mary Mouser comme Samantha LaRusso

Ralph Macchio comme Daniel LaRusso

Tanner Buchanan comme Robby Keene

Courtney Henggeler comme Amanda LaRusso

QUAND LA SAISON 3 «COBRA KAI» SERA-T-ELLE SORTIE?

Netflix a annoncé que la troisième saison de «Cobra Kai»Sera publié le 8 janvier 2021.