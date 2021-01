« Cobra Kai » Saison 3, acteurs et personnages: qui est qui dans la série

Bien que la deuxième saison de « Cobra Kai»Terminé il y a plus d’un an et demi, sa mémoire reste toujours dans l’esprit des fans. Cela était particulièrement vrai de son ajout à Netflix, une société de streaming qui a renouvelé l’émission non seulement pour un troisième, mais aussi pour une quatrième saison.

Les conflits de Daniel Larusso et Johnny Lawrence Ils ont transcendé toutes ces années, atteignant le point d’inclure leurs nouveaux étudiants dans ce différend. À la fin de deuxième partie, ils ont tous eu une gorgée amère de rivalité après Miguel sera dans le coma et de nombreux étudiants ils seront blessés par les combats dans leur école.

La troisième saison de « Cobra Kai« A été très attendu par les fans non seulement pour le résolution de tous les problèmes en suspens que les épisodes passés ont laissé, mais aussi par le ‘nouveaux’ personnages qui rejoindra le casting principal. Ce sont de vieilles connaissances de la franchise « Karate Kid«Cela apparaît maintenant dans le spin-off.

Qui sont-ils et pourquoi se souvient-on d’eux? Screenrant a fait une liste de personnages qui apparaissent dans la troisième saison de « Cobra Kai», Faisant partie des plus grandes séries télévisées ces dernières années par les différents acteurs qui apportent quelque chose d’important dans l’histoire de la série de Netflix.

PERSONNAGES ET ACTEURS DE LA SAISON 3 «COBRA KAI»

Kreese, le méchant principal de « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

William Zabka comme Johnny Lawrence – Johnny a touché le fond et doit se reconstruire après la blessure de Miguel et la perte du dojo Cobra Kai. Zabka est également apparu sur « National Lampoon’s European Vacation and Hot Tub Time Machin. »

comme – Johnny a touché le fond et doit se reconstruire après la blessure de Miguel et la perte du dojo Cobra Kai. Zabka est également apparu sur « National Lampoon’s European Vacation and Hot Tub Time Machin. » Ralph Macchio comme Daniel LaRusso : Daniel se blâme pour ce qui s’est passé à West Valley High et essaie de tout faire correctement. Macchio a également joué dans « My Cousin Vinny » et « Ugly Betty ».

comme : Daniel se blâme pour ce qui s’est passé à West Valley High et essaie de tout faire correctement. Macchio a également joué dans « My Cousin Vinny » et « Ugly Betty ». Martin Kove comme John Kreese : Kreese contrôle à nouveau Cobra Kai et a l’intention de renforcer les rangs de son dojo. Kove est apparu dans «Rambo: First Blood Part II» et «The Goldbergs».

comme : Kreese contrôle à nouveau Cobra Kai et a l’intention de renforcer les rangs de son dojo. Kove est apparu dans «Rambo: First Blood Part II» et «The Goldbergs». Courtney Henggeler comme Amanda LaRusso – Amanda fait tout son possible avec Daniel pour arrêter Kreese et sauver son entreprise. Henggeler est apparu dans «Mom», «Royal Pains» et «Fuller House».

comme – Amanda fait tout son possible avec Daniel pour arrêter Kreese et sauver son entreprise. Henggeler est apparu dans «Mom», «Royal Pains» et «Fuller House». Xolo Mariduena comme Miguel Diaz – Miguel doit se réhabiliter physiquement et mentalement de ses terribles blessures. Mariduena a également joué dans « Parenthood » et « Twin Peaks ».

comme – Miguel doit se réhabiliter physiquement et mentalement de ses terribles blessures. Mariduena a également joué dans « Parenthood » et « Twin Peaks ». Mary Mouser comme Samantha Larusso– La fille de Daniel fait face à ses peurs après avoir survécu à la violence à West Valley High. Mouser a également joué dans « Body of Proof » et « Scandal ».

Sam Larusso (Mary Mouser) devra surmonter ses propres peurs. Photo: Netflix.

Tanner Buchanan comme Robby Keene : Robby est maintenant en fuite et ne fait plus confiance à Daniel ou Johnny. Buchanan est également apparu dans «Designated Survivor» et «Fuller House».

comme : Robby est maintenant en fuite et ne fait plus confiance à Daniel ou Johnny. Buchanan est également apparu dans «Designated Survivor» et «Fuller House». Jacob Bertrand comme Eli « Hawk » Moskowitz – Hawk découvre qu’être le meilleur chien de Cobra Kai n’est pas aussi bon qu’il y paraît. Bertrand est apparu sur «iCarly» et «Ready Player One».

comme – Hawk découvre qu’être le meilleur chien de Cobra Kai n’est pas aussi bon qu’il y paraît. Bertrand est apparu sur «iCarly» et «Ready Player One». Gianni Decenzo comme Demetri : Demetri gagne un nouveau statut et de la confiance après avoir battu Hawk dans le combat West Valley High. Decenzo est apparu dans « The Middle » et « The League ».

comme : Demetri gagne un nouveau statut et de la confiance après avoir battu Hawk dans le combat West Valley High. Decenzo est apparu dans « The Middle » et « The League ». Liste Peyton comme Nichols conservateurs : Tory trouve sa vie dans le chaos après avoir lancé le combat West Valley High, mais Kreese prend soin d’elle. Liste a joué dans « Jessie » de Disney, « Bunk’d » et « Happy Together ».

comme : Tory trouve sa vie dans le chaos après avoir lancé le combat West Valley High, mais Kreese prend soin d’elle. Liste a joué dans « Jessie » de Disney, « Bunk’d » et « Happy Together ». Vanessa Rubio comme Carmen Diaz – Carmen doit aider Miguel à se réhabiliter et à gérer ses sentiments complexes envers Johnny. Rubio a également joué dans « Master of None » et « The Chilling Adventures of Sabrina ».

comme – Carmen doit aider Miguel à se réhabiliter et à gérer ses sentiments complexes envers Johnny. Rubio a également joué dans « Master of None » et « The Chilling Adventures of Sabrina ». Rose bianco comme Rosa Diaz – La grand-mère de Miguel est là pour soutenir Carmen et Miguel. Bianco est apparu dans « Bad Boys for Life » et « Project Power ».

Tamlyn Tomita revient dans son rôle de « Kumiko » (Photo: Netflix)

Khalil Everage comme Chris : Chris cherche le leadership de Sam après la fermeture de Miyagi-Do. Everage a également joué dans « The Chi and Beats ».

comme : Chris cherche le leadership de Sam après la fermeture de Miyagi-Do. Everage a également joué dans « The Chi and Beats ». Visons d’Aedin comme Mitch : Mitch découvre que maintenir sa loyauté envers Kreese et Cobra Kai n’est pas facile. Mincks a également joué dans « Ted and Colony ».

comme : Mitch découvre que maintenir sa loyauté envers Kreese et Cobra Kai n’est pas facile. Mincks a également joué dans « Ted and Colony ». Dan ahdoot comme Anoush : Anoush a quitté le concessionnaire automobile de Daniel, mais veut retrouver son ancien emploi. Adhoot est une bande dessinée qui met en vedette « Bajillion Dollar PROPERie € » et « The Crew ».

comme : Anoush a quitté le concessionnaire automobile de Daniel, mais veut retrouver son ancien emploi. Adhoot est une bande dessinée qui met en vedette « Bajillion Dollar PROPERie € » et « The Crew ». Doira Baird comme Shannon Keene – Shannon est en cure de désintoxication et aide Johnny et Daniel à retrouver Robby. Baird est apparu dans « Wedding Crashers » et « Accepted ».

comme – Shannon est en cure de désintoxication et aide Johnny et Daniel à retrouver Robby. Baird est apparu dans « Wedding Crashers » et « Accepted ». Hannah Kepple comme Lune : Moon essaie d’aider l’école à se réunir après le combat contre West Valley High. Kepple apparaît également dans « Tell Me Your Secrets ».

comme : Moon essaie d’aider l’école à se réunir après le combat contre West Valley High. Kepple apparaît également dans « Tell Me Your Secrets ». Ron Thomas comme Policier– Le pasteur Bobby, l’ami du lycée de Johnny, Cobra Kai, essaie de le conseiller dans ses moments sombres. Thomas est également apparu dans « Tosh 2.0 ».

L’apparence tant attendue d’Ali Mills s’est-elle réalisée dans le nouvel opus « Cobra Kai »? (Photo: Capture d’écran)

Griffin Santopietro comme Anthony LaRusso : Le fils abandonné de Daniel et Amanda est très éloigné de son drame familial. Santopietro est également apparu dans « The Unbreakable Kimmy Schmidt. »

comme : Le fils abandonné de Daniel et Amanda est très éloigné de son drame familial. Santopietro est également apparu dans « The Unbreakable Kimmy Schmidt. » Tamlyn Tomita comme Kumiko – Après presque 35 ans, Kumiko rencontre de manière inattendue Daniel-san à Okinawa. Tomita est apparu dans «The Joy Luck Club», «The Day After Tomorrow» et «Star Trek: Picard».

comme – Après presque 35 ans, Kumiko rencontre de manière inattendue Daniel-san à Okinawa. Tomita est apparu dans «The Joy Luck Club», «The Day After Tomorrow» et «Star Trek: Picard». Yuji okumoto comme Chozen – Chozen a tenté une fois de tuer Daniel et le confronte une fois de plus à Okinawa. Okumoto est apparu dans « Pearl Harbor » et « Bones ».

comme – Chozen a tenté une fois de tuer Daniel et le confronte une fois de plus à Okinawa. Okumoto est apparu dans « Pearl Harbor » et « Bones ». Annalisa Cochrane comme Yasmeen – Yasmine était la mauvaise fille de West Valley High qui revenait de Paris avec une attitude différente. Cochrane apparaît également dans « Heathers ».

comme – Yasmine était la mauvaise fille de West Valley High qui revenait de Paris avec une attitude différente. Cochrane apparaît également dans « Heathers ». Joe Seo comme Kyler – Kyler était l’intimidateur de Miguel dans la saison 1 de « Cobra Kai » auquel Kreese s’intéresse. Seo est apparu sur « Spa Night » et « Hawaii » Five-0 « .

Daniel rencontre Chozen à Okinawa (Photo: Netflix)