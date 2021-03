Cobra Kai Saison 3 ′ Tout ce que nous savons sur Netflix

En effet, même avec un changement majeur dans l’arrière-plan, l’arrangement dérivé de Karate Kid Cobra Kai ne donne aucune indication d’abandonner la bataille. Après deux saisons sur YouTube, où il a d’abord fait ses débuts en tant que composant du disque YouTube Red de programmation unique, le redémarrage acclamé, qui relance la concurrence entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) des techniques de combat de 1984 a frappé , a fait le saut vers Netflix ce milieu d’année. Beaucoup plus de fans découvrent le mélange habile de la série de parodie clignotante, de dramatisation incroyable et de sentimentalité à couper le souffle.

Quoi qu’il en soit, Netflix poursuivra-t-il l’excursion de Daniel, Johnny et de tous leurs nouveaux apprenants? C’est probablement le problème que la plupart des observateurs rencontrent après avoir terminé une gorge de fin de semaine des 20 premières scènes des deux dernières saisons. (Ou d’un autre côté, si vous avez été avec la série depuis ses jours sur YouTube, vous le demandez depuis beaucoup plus longtemps.) Voici le début et la fin, nous pensons à la saison 3 de Cobra Kai jusqu’à ce point.

Y aura-t-il une saison 3 de Cobra Kai?

En mai 2019, YouTube Premium a déclaré qu’il faisait la troisième période de Cobra Kai, qui était immédiatement apparu comme l’un de ses arrangements uniques généralement célèbres et essentiellement loués. La déclaration est intervenue après que l’organisation a signalé que ses premières ne seraient pas à ce stade derrière un paywall et seraient rendues accessibles pour regarder gratuitement avec des publicités.

Cela est également arrivé après que YouTube a abandonné une grande partie de ses autres émissions uniques, similaires à Champaign ILL, Ryan Hansen Solves Crimes on Television et Sideswiped, proposant que l’organisation revendiquée par Google était en train de régler sa méthodologie avec des premières. Malgré le fait qu’il ait été considéré comme un succès, l’avenir de l’arrangement semblait quelque peu instable.

À la suite d’une déclaration en mai 2020 selon laquelle le studio de livraison de l’émission, Sony Pictures TV, ferait des emplettes pour la troisième saison vers d’autres étapes de streaming, Netflix a été découvert comme la nouvelle maison de Cobra Kai. Apparemment, YouTube ne souhaitait pas offrir une quatrième saison, ce qui a déclenché le saut de la série vers Netflix. Il rejoint actuellement différentes émissions comme Lucifer, Longmire et Designated Survivor qui ont fait le changement vers Netflix après avoir commencé sur différentes organisations ou étapes.

Quand la saison 3 de Cobra Kai débutera-t-elle?

Voici quelques nouvelles édifiantes pour les fans de Cobra Kai: la saison 3 était à ce moment-là tournée avant que l’épisode de COVID-19 arrête la création de la nation, donc la veille ne devrait pas être excessivement longue. Le 2 octobre, Netflix a livré un secret de déclaration de date, qui a révélé que la saison 3 débutera le 8 janvier 2021. Vous pouvez regarder la bande-annonce complète de la saison 3 ci-dessus.

Y aura-t-il une saison 4 de Cobra Kai?

En effet! Malgré le fait que la troisième saison ne tombe pas avant 2021, Netflix a effectivement déclaré qu’il créait une quatrième période de l’émission, qui fera probablement ses débuts en 2022. C’est loin, mais cela donne des tas de téléspectateurs. du temps pour se familiariser avec le spectacle.

Qui dans le casting revient?

Clairement, Daniel (Macchio) et Johnny (Zabka) seront de retour. Ce ne serait pas Cobra Kai sans les deux champions qui mûrissent, et il est protégé de s’attendre à ce qu’une grande partie de la distribution de soutien – y compris l’éducateur de Martin Kove John Kreese du premier arrangement de film et de nouveaux personnages comme Samantha LaRusso de Mary Mouser – sera continuer l’aventure aussi.

Vers la fin de la saison suivante, une bagarre de karaté a éclaté entre le centre d’exercice Cobra Kai de Johnny et le Miyagi-Do de Daniel, mettant Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma pendant tout ce temps et installant un cliffhanger majeur.

Miguel sera-t-il de retour? Maridueña a tweeté sur le tournage de nouvelles scènes – et il est visiblement inclus dans la nouvelle bande-annonce – alors prévoyez qu’il devrait récupérer, éventuellement avec l’aide d’Ali d’Elisabeth Shue du premier arrangement de film, qui est actuellement un spécialiste en pédiatrie dans le domaine de Cobra Kai et a suscité une apparition potentielle dans la série.

Elle n’apparaît pas dans la nouvelle bande-annonce, mais il y a de nouveaux visages là-dedans. Chozen (Yuji Okumoto) et Kumiko (Tamlyn Tomita) de The Karate Kid Part 2 en 1986 feront leurs débuts avec Cobra Kai, développant l’association du spectacle avec le premier set de trois.

