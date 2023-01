Cobra Kai renouvelé pour la sixième et dernière saison sur Netflix

C’est officiel, Cobra Kaï reviendra pour une sixième saison. Mais ce sera la dernière de l’émission. Géant du streaming Netflix prendre à des médias sociaux pour annoncer que le très populaire Karate Kid la série de suites reviendra sur le tapis une dernière fois dans la saison 6, avec Cobra Kaï les créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg publient une déclaration commune et adressent des remerciements particuliers aux fans.





« Lorsque Daniel LaRusso est arrivé dans la vallée avec sa mère en 1984, il ne savait pas que sa vie allait être changée à jamais », ont déclaré Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg dans le communiqué. « Il en a été de même pour trois jeunes enfants du New Jersey qui ne s’étaient pas encore rencontrés. Le parcours de Daniel d’adolescent victime d’intimidation à héros outsider est devenu une partie indélébile de notre enfance et quelque chose que nous porterions toujours avec nous dans nos cœurs.

Ils continuent, exprimant la joie d’apporter le Karate Kid franchise à la vie toutes ces années plus tard. « Redécouvrir au monde l’univers de ‘The Karate Kid’ a été notre humble honneur. Faire Cobra Kai nous a permis de rejoindre le même dojo sacré autrefois habité par le grand Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub et tous les incroyables membres de la distribution originale », poursuit le communiqué. « Cela nous a également permis de jouer au sensei, d’élargir les scénarios originaux et de donner naissance à une nouvelle génération d’opprimés. Nous n’avons jamais pris cette opportunité pour acquise.

Ils concluent en envoyant leur gratitude aux fans, ainsi qu’en déclarant qu’ils ont été autorisés à mettre fin Cobra Kaï à leurs conditions, la sixième saison désormais confirmée mettant fin à cette ère du Miyagiverse.

« Notre objectif du premier jour avec Cobra Kai a toujours été d’y mettre fin selon nos conditions, en laissant la vallée à l’heure et à l’endroit que nous avons toujours imaginés », ajoutent les créateurs. « C’est donc avec une immense fierté et gratitude que nous sommes en mesure d’annoncer cette réalisation. La prochaine saison six marquera la conclusion de Cobra Kai. Bien que cela puisse être une journée douce-amère pour le fandom, le Miyagiverse n’a jamais été aussi fort. Ce fandom est le MEILLEUR sur la planète et nous espérons raconter plus d’histoires de Karaté Kid avec vous sur toute la ligne. Parce que, comme nous le savons tous, Cobra Kai ne meurt jamais.





Les retombées de Cobra Kai sont déjà en développement

Cobra Kaï a été un énorme succès depuis ses débuts en 2018. Situé 34 ans après les événements de Le Karaté Kid, Cobra Kaï se concentre sur un Johnny Lawrence en difficulté, maintenant dans la cinquantaine, qui travaille comme bricoleur à temps partiel. Beaucoup de choses se sont passées depuis ces humbles débuts, les arts martiaux infectant la vallée comme un fléau. La dernière fois que nous avons vu Cobra Kaï, il y avait toutes sortes de combats, de réconciliations et de drames imprégnés de karaté. Oh, et Kreese est maintenant en liberté.

Alors que la nouvelle que ce sera la dernière saison de Cobra Kaï est sûr d’entraîner quelques larmes, ce n’est pas la fin de la franchise, car les retombées sont déjà en début de développement.

Avec Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Martin Kove, Peyton List et Thomas Ian Griffith, les cinq premières saisons de Cobra Kaï sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.