Cobra Kai : qui seront les méchants de la saison 5

Ce vendredi une nouvelle saison du célèbre spin-off de Karate Kid qui a retrouvé William Zabka et Ralph Macchio.

©NetflixTerry Silver est resté au dojo.

A partir de ce jour, Netflix mis à la disposition des fans de cobra kai la cinquième saison de ce super spin-off/suite de Karate Kid. Le classique des années 80 dans lequel ils ont joué Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove et Pat Morita revenu de la main de Youtubedans ce qui était l’une des rares productions de fiction réalisées par cette plateforme, avant de vendre les droits de le N rouge. Depuis le troisième épisode, cobra kai est exclusif à Netflixoù il est également question de faire plusieurs spin-offs.

Ce vendredi, la cinquième saison est arrivée pour reprendre les événements qui ont laissé tout le monde sur les nerfs, avec cobra kai gagner un tournoi organisé par Éponge Argent qui a aussi forcé Daniel LaRusso et Johnny Lawrene fermer leurs dojos. Bien sûr, nous savons que d’une manière ou d’une autre, ils trouveront tous les deux des moyens (et des excuses) pour se remettre en action. Dans ce contexte, il convient également de noter que John Kreese était derrière les barreaux à cause de son ancien allié, Éponge Argent.

Pour cette raison, le grand méchant à vaincre cette saison sera ce personnage incarné par Thomas Ian Griffith. Éponge Argent se tenait devant le dojo cobra kai et grâce à son argent il cherchera à étendre à la fois son business et la philosophie de ce dojo à travers les Etats-Unis mais aussi, pourquoi pas, au reste du monde. Ainsi apparaîtra un groupe d’alliés inattendus qui deviendront leurs laquais.

De tous ces sbires qui viendront s’ajouter au dojo de Éponge Argent pour former leurs élèves à la culture du « sans pitié », il faut en citer un en particulier. Il s’agit de Kim Da Eunun sensei de Corée du Sud joué par l’actrice Alicia Hannah-Kimqui a des formes aussi violentes que celles de Terry Silver et John Kreesequi insiste sur tory et qui cherche aussi à trouver un disciple à elle dans Devon.

+ Qu’adviendra-t-il de Kenny Payne ?

La quatrième saison a introduit un nouveau personnage qui est passé du statut de faible qui a été créé intimidation devenir l’un des membres les plus prometteurs au sein de cobra kai. On parle de Kenny Paynepersonnage joué par Dallas Dupree Jeunequi aura sans aucun doute beaucoup de poids dans la sixième saison en tant que représentant maximum des valeurs de cobra kai qui inspirent tellement Terry Silver comme John Kreese avant son incarcération. Étant l’un des antagonistes de cette cinquième saison, il sera sûrement l’un des rivaux les plus importants dans les épisodes du prochain opus.

