Cobra Kai: qui participera au tournoi All-Valley de la saison 4

Cobra Kai a atteint des niveaux élevés de fanatisme après la première de sa troisième saison sur Netflix. La série était parmi les plus regardées au monde et son intrigue a traversé les frontières. Le tournoi de karaté All-Valley L’émission est devenue une attraction pour les fans qui imaginent déjà ce qui peut se passer dans la quatrième saison. Consultez la liste des concurrents!

Le championnat a une longue histoire dans l’univers de Karate Kid. Il a commencé en 1981 avec la consécration de Jerry Vidal; il a continué avec le double championnat de John Lawrence; en 1984 et 1985, il l’a remporté Daniel LaRusso; en 2017, il l’a pris Pierre d’Alex et en 2018 le champion actuel l’a obtenu Miguel Diaz.

Dans la saison 3, il a été annoncé que le concours reviendra pour définir une fois pour toutes la rivalité entre Chris’s Cobra Kai et Daniel and Johnny’s Dojo. Il y a des réalités différentes parmi les participants et chacun arrive avec une particularité différente. Qui remportera le titre tant attendu?







Miguel commence comme favori car il est l’actuel championIl est l’un des meilleurs combattants de la série et il aura maintenant la chance de s’entraîner à Miyagi-Do. L’obstacle à franchir n’est pas moins: a subi une hospitalisation qui l’a fait maltraiter, même si cela ne l’a pas empêché de revenir à la compétition.

Miguel Diaz est l’actuel champion du tournoi All-Valley



De plus, le personnage joué par Xolo Maridueña a de solides prétendants. Robby Keene a connu une progression impressionnante dans son karaté de criminel à prodige Miyagi-Do. Il est actuellement l’un des étudiants vedettes de Kreese et est à la recherche du tournoi All-Valley.

Samantha Larusso Elle fait également partie des concurrents les plus difficiles du tirage au sort, bien que la fille de Daniel n’ait pas beaucoup combattu jusqu’à présent. Sa principale pierre d’achoppement était la peur, qu’il a réussi à surmonter lorsqu’il a finalement affronté Tory.. La différence que la fille peut faire gagner est son expérience: elle a commencé le karaté lorsqu’elle était enfant, tandis que le reste elle l’a fait au lycée.

Cobra Kai: qui participera au tournoi All-Valley de la saison 4

Miguel Diaz

Robby Keene

Samantha Larusso

Nichols conservateurs

Eli « Hawk » Moskowitz

Chris

Nathaniel

Mitch

Bert

Kyler

Demetri

Aisha