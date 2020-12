Cobra Kai: quand et comment regarder la saison 3

La troisième saison de «Cobra Kai» arrive de plus en plus vite et aucun fan ne veut passer à côté de la façon dont cette histoire incroyable qui fonctionne comme une suite de ‘Karaté Kid’ (1984), 34 ans après le premier film de la saga avec la plupart de ses personnages et acteurs originaux, à l’exception du souvenir de M. Miyagi, puisque la personne qui l’a joué, Pat Morita, est décédée en 2005.

Nous revoyons comment les chemins de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, éternels rivaux depuis la finale du tournoi de karaté All Valley Under-18. Dans ce cas, nous avons deux réalités complètement différentes, où Johnny est celui qui chasse la vie du mieux qu’il peut, tandis que Daniel réussit, jusqu’à ce que son passé le hante à nouveau lorsqu’il retourne au dojo. «Cobra Kai».

La saison 2 a laissé plus d’un spectateur essoufflé par la terrible fin qui impliquait Miguel (Xolo Maridueña) et Robby (Tenner Buchanan) après une bagarre à l’école. Selon ce qui a été vu dans le premier aperçu complet, les deux anciens rivaux se réuniront pour corriger cette situation et éviter que cela ne se reproduise, bien qu’ils devront également faire face John Kreese (Martin Kove), depuis «Cobra Kai» retourné entre ses mains et tentera de maintenir la philosophie: « Frappez d’abord. Frappez fort. Aucune pitié. ».







Dans une récente interview avec Infobae, William Zabka (Johnny Lawrence) a avancé: « Cette saison se concentre sur l’idée de guérir et de remettre les pièces en place, mais c’est comme une jambe cassée: parfois ça va mal et ça n’a pas l’air bien ». Pour sa part, Ralph Macchio (Daniel LaRusso) a déclaré: « Ce sera un voyage intéressant et c’est ce que je pense que les gens veulent voir ».

+ Quand a lieu la troisième saison de Cobra Kai?

Ce nouvel opus de la série dérivée de ‘Karate Kid’, qui aura apparemment plus de surprises que prévu si l’on se souvient du dernier plan où apparaît le nom « Ali Mills » (l’ancienne petite amie de Daniel LaRusso), arrivera vendredi prochain, le 1er janvier et pas le 8 comme prévu.

+ Comment regarder la troisième saison de Cobra Kai?

Auparavant, la maison de la série était YouTube Originals, mais au fil des ans, il est parvenu à un accord qui a élargi la production, par conséquent, ces nouveaux épisodes correspondant à la saison 3 de Cobra Kai sortira le 1er janvier sur la plateforme de streaming Netflix.