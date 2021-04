‘Cobra Kai’ prépare son retour sur Netflix en fin d’année

Les effets des pauses de production dues à la pandémie continuent d’être présents tandis que Netflix a confirmé que diverses séries et films, y compris la quatrième saison de Cobra Kai, n’atteindront pas immédiatement la plate-forme en raison de la croissance du nombre d’abonnés au premier trimestre de. l’année n’a pas progressé comme prévu par l’entreprise.

Lors de la présentation à ses investisseurs, Ted Srandos, gestionnaire de contenu de la plate-forme et co-PDG de la société a annoncé que des séries telles que «Cobra Kai», «The Witcher» et «You», qui devraient être publiées dans le prochain quelques mois, ils seront conservés jusqu’à la fin de 2021.

«Ce qui s’est passé au cours de la première partie de cette année, c’est que de nombreux projets que nous nous attendions à sortir prochainement ont été déplacés en raison de retards de post-production et de retards de Covid et nous pensons que nous atteindrons un état plus stable au second semestre. . de l’année », a déclaré Sarandos (via ComicBook).

« Certainement au quatrième trimestre où nous avons des saisons de retour de certaines de nos émissions populaires comme The Witcher, You, Cobra Kai ainsi que de grands films qui toucheront le public plus lentement que prévu, comme » Red Notice « et » Escape From Spiderhead « », a déclaré l’exécutif.

Il a été confirmé que la production de la quatrième saison de «Cobra Kai» a commencé avec sa production en février dernier. Bien qu’aucun détail exact n’ait été présenté, il serait révélé que le premier épisode s’appellera « Let’s Begin ». La nouvelle saison présentera un nouveau panorama dans lequel Daniel et Johnny laisseront leurs différences travailler en équipe.

Jon Hurwitz, co-showrunner et producteur exécutif de la série, a déjà anticipé ce que nous pouvons attendre des nouveaux épisodes de la série, s’assurant que maintenant les deux anciens rivaux se sont unis contre leur ennemi commun et que bien que les intentions des deux soient bonnes. , nous verrons encore comment leurs deux styles entrent en friction.

Bien que personne dans la franchise « Karate Kid » ne soit exclu pour apparaître dans la série, jusqu’à présent ses créateurs n’ont pas révélé de détails sur d’éventuels personnages invités. La première de la quatrième saison de « Cobra Kai » est toujours en attente de confirmation pour sa première.