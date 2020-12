Cobra Kai: pourquoi Will Smith est impliqué dans la série Netflix

Saviez-vous que Will Smith est l’un des producteurs exécutifs et showrunners de « Cobra Kai« ? Probablement seuls ceux qui ont prêté attention au générique ont remarqué ces détails, mais quelle en est la raison? Pourquoi l’acteur de 52 ans fait-il partie de l’équipe de production de la série de Netflix?

En 2018, la franchise de «Karate Kid« Retourné dans Youtube et relancé la rivalité entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zapka). Pour rendre cela possible, Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ont dû obtenir la bénédiction de Sony et du producteur Jerry Weintraub.

Non seulement cela, ils ont également parlé avec Overbrook Entertainment, la société de production de Will Smith. Pour «Karate Kid» de 2010, un film mettant en vedette Jackie Chan et Jaden Smith, Overbrook a acquis les droits de titrer le redémarrage de la franchise, qui n’a pas expiré bien qu’il n’ait jamais fait de suite au redémarrage, rapporte Screen Rant.

La troisième saison de « Cobra Kai » débute le 8 janvier 2021 (Photo: Netflix)

Ceci signifie que « Cobra Kai»Nécessite l’approbation de la société de production de Will Smith, c’est pourquoi le co-fondateur de la société reçoit un crédit de producteur exécutif sur la série qui, en janvier 2021, ouvre sa troisième saison.

Dans une interview avec Business Insider, Heald, Hurwitz et Schlossberg ont révélé que leur rencontre à Overbrook était avec Caleeb Pinkett, le directeur créatif du studio. Ils ont dit que cela avait aidé à porter l’histoire de «Cobra Kai»À Sony et Weintraub pour aider à soutenir l’idée et à en faire une réalité. Même le producteur de Will Smith a également participé à l’arrivée de la série à Netflix.

La version de « The Karate Kid » avec Jackie Chan et Jaden Smith est sortie en juin 2010 (Photo: Columbia Pictures)

SMITH APPARAÎTRA-T-IL DANS «COBRA KAI 3»?

En plus d’être producteur exécutif de la fiction mettant en vedette Ralph Macchio et William Zapka, Smith pourrait apparaître dans la troisième saison. Bien que ce ne soit qu’une rumeur ou un souhait de certains fans, la possibilité existe.

Alors que Will Smith n’est pas étranger à Netflix Après avoir joué dans « Bright », qui aurait une suite, il pourrait éventuellement rejoindre le casting pour renforcer encore la popularité de la série.

La deuxième semaine de décembre 2020, le renommé a posté une vidéo sur son Instagram félicitant les acteurs et toute l’équipe derrière Cobra Kai. «Félicitations à mon équipe Cobra Kai. Le spectacle est EN FLAMMES. Continuez à donner des coups de pied à Caleeb (Pinket). La saison 3 arrive l’année prochaine! «