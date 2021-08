Cobra Kai: Pourquoi Tory devrait gagner le tournoi All Valley de la saison 4

La quatrième saison de « Cobra Kai« Sera diffusé en décembre 2021, mais les fans de la série Netflix parlent déjà de ce qui pourrait arriver dans les prochains épisodes. L’une des théories est que Tory deviendra le champion du tournoi All Valley. Comment cela se passera-t-il et pourquoi ?

Tory, Robby, Miguel, Sam et Hawk sont les compétiteurs ayant les meilleures chances de remporter le populaire tournoi de karaté. Cependant, Tory Nichols s’est avérée plus compétente et plus forte que les autres, il n’est donc pas si exagéré de penser qu’elle pourrait soulever le trophée.

De plus, le caractère de Liste Peyton est l’un des plus malheureux de « Cobra Kai« , Série qui aime »Karate Kid« Donne plus de pertinence à ce type de rôle. Par exemple, Miguel (Xolo Maridueña) a remporté le tournoi précédent, grâce aux enseignements de Johnny Lawrence (William Zabka).

De son côté, Tory doit s’occuper de sa mère malade et de son jeune frère, pendant qu’elle étudie et travaille pour payer le loyer. Malgré cette grande responsabilité, elle met beaucoup de dévouement à son entraînement de Karaté avec John Kreese, qui a profité de sa vie compliquée et de sa colère pour la recruter et lui apprendre sa méthode de combat.

Tory deviendra-t-il vraiment le champion du tournoi All Valley ? (Photo : Netflix)

DE QUOI A BESOIN TORY POUR GAGNER LE TOURNOI ALL VALLEY ?

Cependant, pour gagner le Tournoi de toute la vallée dans la quatrième saison de « Cobra Kai”, Elle doit s’éloigner de son sensei, car si John Kreese remporte la victoire il ne quittera pas la ville. Ou est-ce le plan pour le cinquième versement?

Comme Screen Rant le mentionne, Tory mettra très probablement fin à ses liens étroits avec son sensei avant de revendiquer la victoire. La jeune femme doit se rendre compte que les méthodes de Kreese sont trop extrêmes et que si elle canalise sa colère, elle pourrait obtenir de meilleurs résultats.

Bien que Tory obtienne sa rédemption, cela ne signifie pas nécessairement que ce serait la fin de sa rivalité avec Sam, puisque les deux doivent s’affronter une fois de plus dans le tournoi de karaté All Valley. Qui va gagner?

À plusieurs reprises, Tory a montré sa force et ses capacités, battant Miguel dans des matchs d’entraînement, devenant le prodige de Kreese et enseignant quelques tours à Robby. Peut-être que ce combat les aidera à surmonter leur rivalité.