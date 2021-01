Cobra Kai: pourquoi Manta Ray n’est pas apparu dans la saison 3

Bien que certains personnages anciens soient revenus dans la troisième saison de « Cobra Kai«D’autres étaient absents. Bien que la faute la plus commentée ait été celle de Nichole Brown, qui joue Aisha dans la série Netflix, ce n’était pas la seule, Raymond, mieux connu sous le nom de Stingray (Mantarray) et joué par Paul Walter Hauser, n’apparaissait pas non plus.

L’acteur n’a pas donné de détails sur son absence, mais dans une interview avec Showbiz Cheat Sheet, il a noté: «Je ne peux pas dire si j’en fais partie ou non, mais ce que je peux dire, c’est que cette saison ou la suivante, bientôt quelque temps. Ils me reverront probablement ». Avec lequel son retour n’est pas exclu.

À cet égard, l’un des créateurs de « Cobra Kai« Jon Hurwitz a déclaré à TV Line: » Ce n’est pas parce qu’un personnage n’apparaît pas pendant un certain temps qu’il a quitté l’univers et ne peut plus revenir. «

«Nous avons une longue histoire à raconter. Nous avons tendance à regarder le spectacle dans une perspective très large et les tenants et les aboutissants sont choquants et importants. Parfois, les gens ont besoin de sortir pour que leur rentrée soit un peu différente et plus importante », a ajouté le créateur Josh Heald.

Stingray / Mantarraya a postulé pour un emploi à l’école All Valley lors de la deuxième saison de « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

POURQUOI MANTARRAYA N’APPARAIT-IL PAS DANS «COBRA KAI 3»?

Dans les premiers épisodes de la troisième saison de « Cobra Kai«Il a été révélé ce qui est arrivé à Stingray / Mantarraya après la bagarre à l’école qui s’est terminée par l’hospitalisation de Miguel et l’évasion de Robby.

«M. Stingray ne travaille pas ici. Nous avons appris qu’il est en probation et qu’il doit se tenir à 150 mètres des enfants », a déclaré l’un des responsables de l’école. Cela signifie que Manta Ray a été détenu pour avoir été impliqué dans une bagarre avec des mineurs et qu’il ne peut s’approcher d’aucun dojo de karaté car il pourrait être arrêté à nouveau.

Peut-être dans la quatrième tranche de « Cobra Kai«Stingray parvient à résoudre ses affaires et pourra rejoindre l’alliance entre Miyagi-Do et Eagle Fang Karate, car il est peu probable que Kreese le reçoive dans son dojo.