« Cobra Kai »: Pourquoi Johnny ne connaissait pas Terry Silver

Lorsque Daniel LaRusso (Ralph Macchio) a appris le retour de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) à Cobra Kai dans la quatrième saison de la série Netflix, il a essayé d’avertir Robby des jeux d’esprit de son nouveau sensei. De son côté, Johnny Lawrence (William Zabka) n’avait aucune idée de qui était cet homme.

En fait, le sensei de Miyagi-Do a dû lui raconter tout ce qui s’est passé lors du tournoi de karaté All Valley de 1985, où malgré les intrigues et la torture de Silver, il a réussi à vaincre Mike Barnes (Sean Kanan), représentant de Cobra Kai et l’allié de Terry.

Bien qu’il n’ait aucune idée de qui est Silver, le simple fait de savoir qu’il est un ami de John Kreese a clairement montré à Johnny qu’il était capable de tout gagner. Mais pourquoi Lawrence ne connaissait-il pas Terry Silver ?

John Kreese présente Terry Silver comme le nouveau Cobra Kai sensei (Photo : Netflix)

POURQUOI JOHNNY LAWRENCE NE CONNAIT-IL PAS TERRY SILVER ?

Après avoir été diplômé de l’école, perdu le championnat de karaté et s’être brouillé avec Kreese, Johnny a quitté Cobra Kai et n’a plus eu de contact avec son ancien sensei, il n’a donc pas rencontré Silver, qui est apparu pour la première fois dans « Karaté kid iii”.

Aussi, la première rencontre à l’écran de John et Terry donne l’impression qu’ils ne se sont pas vus depuis longtemps, probablement depuis qu’ils ont décidé de fonder leur dojo et que Silver a quitté le projet pour reprendre les affaires de sa famille.

Johnny n’a pas rétabli sa connexion avec Cobra Kai jusqu’à ce qu’il décide de rouvrir le dojo dans un centre commercial dans la première saison de la série Netflix, et n’était pas au courant de ce qui s’était passé lors du tournoi de 1985.

Pour cette raison, dans le premier versement de « Cobra KaiLorsque le comité du tournoi a mentionné les actions de Terry en 1985 après que Johnny ait tenté de lever l’interdiction de son dojo, Lawrence a simplement dit qu’il n’avait jamais entendu parler de cette personne.