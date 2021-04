« Cobra Kai », photos Mary Mouser: l’évolution de l’actrice Sam LaRusso depuis qu’elle est enfant

« Cobra Kai » de Netflix est un creuset de personnalités fortes et de personnages puissants. Des personnages originaux de «The Karate Kid» comme Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) et John Kreese (Martin Kove) aux nouveaux arrivants de la prochaine génération comme Miguel Díaz (Xolo Maridueña), Tory Nichols (Peyton List) et Robby Keene (Tanner Buchanan), la série regorge de coups de pied acrobatiques et d’esprit cinglant.

Pourtant, chaque bonne émission a besoin d’un personnage qui lie tout ensemble, et pour « Cobra Kai« , ce personnage est Sam LaRusso de Marie mouser. Peut-être plus que quiconque dans la série, elle fait partie intégrante des histoires ou des motivations de nombreux autres personnages, en plus d’être un personnage pleinement réalisé avec sa propre histoire.

Certains fans pensent même qu’elle avait un lien étroit mais non divulgué avec lui. Monsieur Miyagi avant la mort du vieux maître et peut-être même entraîné avec lui. Un rôle comme celui-là peut être trompeusement difficile à jouer, mais Mouser montre épisode après épisode que vous avez les compétences d’acteur nécessaires. Il est né en mille neuf cent quatre vingt seize, il est donc facile de supposer que la carrière de la jeune actrice a à peine quitté le point de départ.

Cependant, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Mouser Il a joué la majeure partie de sa vie et il a une quantité incroyable de crédits de films et de télévision pour son âge. Mais comment en est-elle arrivée à ce stade et que faisait-elle avant de devenir la descendante de la famille? LaRusso? Jetons un coup d’œil à la transformation de Marie mouser de l’enfance à «Cobra Kai».

MARY MOUSER: L’ÉVOLUTION DE L’ACTRICE SAM LARUSSO D’UN ENFANT

Marie mouser Il a commencé à jouer quand il était très, très jeune. En fait, son premier crédit d’acteur remonte à 2004 et en 2005, avait déjà laissé sa marque comme partie intégrante de l’existence torturée de l’agent de la Service des enquêtes criminelles navales le plus dur à la télévision.

Le papier de Mouser au « NCIS » Ce n’est peut-être pas le plus visible, mais c’est l’un des plus importants. Mouser joué Kelly Gibbs, la fille de l’agent spécial de NCIS Leroy Jethro Gibbs et une partie importante de sa trame de fond tragique.

Dans la saison 3 du programme CBS, les téléspectateurs découvrent que le maussade et réservé Gibbs a perdu sa fille et sa femme lorsqu’un membre d’un cartel de la drogue a nommé Pedro Hernandez Je vais les tuer. Le vengeur Gibbs bientôt assassiné Hernandez en retour, et la combinaison de ce crime secret et de la perte de sa famille constitue une grande partie du passé sombre et hanté du chef d’équipe. « NCIS ».

Mouser est apparu dans une demi-douzaine de scènes de flashback entre 2005 Oui 2010Bien que les fans n’aient pas toujours été satisfaits de cette histoire incroyablement sombre, elle a établi la mémoire de Kelly comme une partie importante du caractère de Gibbs et, à ce titre, le rôle de Mouser il a grandement influencé la structure même de la procédure policière à long terme.

Marie mouser a commencé à gagner en notoriété en 2007, lorsque la jeune actrice a joué dans pas moins de deux rôles remarquables. Dans l’aspect cinématographique, il est apparu dans le téléfilm de The Hallmark Channel « Le cœur d’un étranger » Quoi Sarah « Cricket » Cummings, une orpheline dont le cœur des parents a été transplanté à Callie Oui Jaspe, qui à son tour, a commencé à ressentir une connexion mystérieuse avec Cricket et entre eux.

Il est également apparu dans un rôle majeur dans « La vie est sauvage », le feuilleton de Le CW à propos d’une grande famille mixte quittant New York à Afrique du Sud, tandis que le père devient vétérinaire dans une réserve animalière. Les deux rôles ont été assez acclamés, au point que Mauser a obtenu une nomination chacun aux prix Prix ​​du jeune artiste 2008. Malheureusement, « La vie est sauvage » n’a pas dépassé le saison 1 Et, à ce titre, la jeune actrice s’est lancée dans de nouvelles aventures.

Avant que sa carrière d’actrice ne prenne un nouveau tournant vertigineux en tant que Sam LaRusso, Marie mouser a joué une fille très différente dans la comédie dramatique du docteur du crime de abc « Élément de preuve». Lacey Fleming, Elle est la fille du médecin légiste Dr Megan Hunt et son ex-mari, avocat Todd Fleming. Le personnage passe la première saison en grande partie en marge, mais Mouser a été élevé au casting principal pour les deux prochaines saisons jusqu’à l’annulation de l’émission le 2013.

Dans une interview avec Brève prise, Mouser se souvenait avec émotion de cette période de sa vie, d’autant plus qu’il allait travailler avec Delany. «J’ai eu une grande expérience dans un programme où j’ai été appelé « Élément de preuve »dit l’actrice. « J’ai travaillé avec Dana Delany pendant trois ans et de mon moi de quatorze ans à mon moi de dix-sept ans, et toutes les choses que j’ai traversées pendant cette période, je considère sa famille. »

Marie mouser après la fin « Élément de preuve ». Au 2014, Rejoint le saison 4 du thriller politique de ABC « Scandale » avec une torsion scandaleuse appropriée. Selon Divertissement hebdomadaire, les conflits d’horaire de l’actrice d’origine Madeline Carroll Ils ont conduit à Mouser assumer le rôle de Karen, la fille rebelle de Fitz Oui Bourse Mellie, qui ne se souciait pas moins du jeu politique, ce qui est dommage, puisque ses parents sont présidents 45 et 46 de la États Unis.

Le mandat de Mouser comme la Karen Le scandale a finalement été de courte durée, n’apparaissant que dans deux épisodes. Heureusement, il a continué à travailler régulièrement et, en 2016, a décroché son prochain rôle récurrent, qui n’aurait pas pu être plus différent de celui de la fille de deux présidents: l’une des adolescentes désespérées de l’émission d’horreur zombie du lycée Hulu « Bizarre ».

Mouser joué Marie jones, la soeur du personnage principal Grover. Le rôle est juteux et loin de votre tarif de base « end girl », car Marie est mordue tôt et passe son temps dans la série à se transformer lentement en monstre dans le style zombi, ou alors « Monstre », comme le programme les appelle. Comme c’était le dernier rôle majeur de Mouser avant de rejoindre «Cobra Kai».

Et puis il y a «Cobra Kai». Les capacités physiques et la capacité de Marie mouser canaliser une combinaison de détermination et d’incertitude similaire à celle de Ralph Macchio faites-en le choix parfait pour le maître des arts martiaux LaRusso deuxième génération du programme. Cependant, même si le rôle correspond parfaitement, Mouser a failli manquer une chance de l’obtenir, car, comme il l’a révélé dans un épisode de «L’after Party de Netflix» à travers de CBR, il ne s’est pas réveillé à temps pour son audition.

« J’ai eu mon audition initiale et je suppose que je n’ai pas réglé d’alarmes. »dit l’actrice. «Je me suis réveillé quand mon petit ami m’a appelé et m’a dit: ‘Hé, comment s’est déroulée l’audition?’ J’étais comme, « Quelle audition? » Il était comme: ‘Vous avez cette audition. J’étais comme, ‘Bien’ « . Heureusement, Mouser il a eu une seconde chance et en a évidemment profité. «Cobra Kai» est devenu un phénomène de Netflix et lui a fait un nom familier à un assez jeune âge, et plus 50 crédits à son nom à ce stade précoce de sa carrière, on ne sait pas jusqu’où il ira.