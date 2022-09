Cobra Kai ou La Couronne ? Les séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (du 12 au 18 septembre 2022)

Netflix

Netflix clôture une nouvelle semaine, qui a été jouée par deux grandes séries telles que Cobra Kai et The Crown. Les deux faisaient fureur ces derniers jours, mais l’un était n°1.

©NetflixCobra Kai ou La Couronne ? La série la plus vue sur Netflix la semaine dernière (du 12 au 18 septembre 2022).

cobra kai a été nominé comme le titre le plus remarquable de septembre sur le service de streaming Netflix, puisque sa quatrième saison était très attendue par les abonnés, après un troisième volet arrivé fin 2021 et qui a laissé l’histoire à son paroxysme pour ses personnages principaux. Cependant, au cours de sa première semaine, il a rencontré un rival qui a eu un phénomène similaire, bien qu’il n’ait pas eu de nouveaux épisodes il y a deux ans.

On parle de La Couronne, l’émission créée par Peter Morgan sur la vie de la reine Elizabeth II qui a lancé son quatrième volet en 2020 et attend la saison 5, prévue pour novembre. La raison pour laquelle il a connu une résurgence est due à la mort d’Elizabeth II et le public s’est à nouveau tourné vers la production qui couvre les moments les plus marquants de sa jeunesse. Au-delà de cela, ils n’ont pas réussi à surmonter cobra kai.

Selon le récent rapport du site de statistiques FlixPatrol, la série créée par Jon Hurwitz basée sur l’univers des films de Karate Kid a été établi comme le plus consulté sur la plateforme la semaine dernière du 12 au 18 septembre. Selon les chiffres officiels de netflix, en trois jours, il a obtenu un total de 106 700 000 d’heures vues. Pour sa part, La Couronne a été placé à la deuxième place.

Dans ce nouvel épisode de cobra kai, le diabolique Terry Silver commence à agrandir l’empire Cobra Kai après les résultats du championnat de karaté All Valley, où le dojo a réussi et a conduit à la fermeture de Miyagi-Do Karate et Eagle Fang. John Kreese est derrière les barreaux accusé de l’attaque des raies manta et Johnny Lawrence s’est retiré pour réparer les dommages qu’il a causés à sa vie. Quant à Daniel LaRusso, il recourt à une vieille amitié pour ne pas rester les bras croisés.

Il n’y a aucun doute sur le succès obtenu cobra kai et la clôture de la cinquième saison a laissé les portes ouvertes pour une suite, mais jusqu’à présent Netflix Il n’a pas officialisé un sixième versement. Des nouvelles sont attendues dans les prochaines semaines. Pendant ce temps, un autre titre comme Destiny : la saga des Winx a publié de nouveaux chapitres et devrait être la compétition de l’émission populaire dans la prochaine mise à jour.

